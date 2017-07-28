Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terim'e büyük şok! İsmi oradan kaldırıldı...

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçelerindeki Fatih Terim Parkı'nın adının, Metin Oktay Parkı olarak değiştirileceğini duyurdu.

28 Temmuz 2017 Cuma 11:02
Terim'e büyük şok! İsmi oradan kaldırıldı...

Taşdelen, "AlperTasdelen06" isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Fatih Terim Parkı'nın adını Metin Oktay Parkı olarak değiştiriyoruz. Taçsız Kral'a saygıyla." ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim, dün Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 11:02
  1. Türkiye
  2. Fatih
  3. Çankaya
  4. Türkiye Futbol Federasyonu
  5. Fatih Terim
  6. Futbol Federasyonu
  7. Twitter
  8. Taşdelen
  9. Metin Oktay
  • gs aslansaraygs aslansaray22 dk önce
    yerinde bir karar.sporcu mafyavari olmamalı.ahlaklı olmalı.para milli duygulardan önce olmamalı.bilgi donanım olmalı.bazı güç odaklarının yardımı ile başarı kazanmış birinden hayır gelmez.malesef bu vasıfların hiçbiri f.terimde yok.gitti kurtulduk.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tarihi çınar devrildi!
  1. Tarihi çınar devrildi!
  2. 'Samanlık devrimcisi' Ertuğrul..
  3. Tamirciler doldu taştı! Cam sıkıntısı..
  4. Kadrolu pravaktör o kadının 26 yıl..
  5. Gündeme oturan fotoğraf! Suların..
  6. TFF yeni hocayla görüşmelere başladı!
  7. Terim'e büyük şok! İsmi oradan..
  8. Yatmamaya çare mi var? Burada ne..
  9. Dikkat sizin de başınıza gelebilir!..
  10. İbrahim Kalın müjdeyi verdi: Bu iş..
  11. Üst düzey PKK'lı teslim oldu!
  12. FETÖ o kıtadaki ülkelerde yeni üsler..
  13. Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzde 20..
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa..
  15. Trabzonspor'da yılın bombası Sissoko
  16. Jandarma vatandaşla el ele horon tepti
  17. O ülkede başbakanı görevden alındı!
  18. Bir tencere makarnayı çiğnemeden yuttu!
  19. Hortum ile rodeo yaptı
  20. Dans ederek çöp toplayan işçiler..
Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
Rusya'dan şok tehdit: Canınızı acıtırız!
İlahi adalet! ABD askerleri tek tek intihar ediyor
İlahi adalet! ABD askerleri tek tek intihar ediyor
Cezaevinden firar eden Nişanyan...
Cezaevinden firar eden Nişanyan...
Hindistan'a cihat ilan edildi
Hindistan'a cihat ilan edildi