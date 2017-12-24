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Terim'den yeni kamp kararı!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, takımdaki düzeni kendine göre kurmaya başladı.

24 Aralık 2017 Pazar 10:38
Terim'den yeni kamp kararı!

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından farklı bir çalışma başladı. Tecrübeli teknik adam, göreve gelir gelmez hem bugünü düşünüp hem de gelecek için çalışmalar içerisine girdi.

En ince detayları bile kaçırmak istemeyen Terim, devre arası kampı için Igor Tudor döneminde yapılan düzenlemeyi gözden geçirme kararı aldı. Hırvat teknik adam, Antalya'da 7-13 Ocak tarihleri arasında arasında yapılacak bir kamp talebinde bulunmuş ve otel rezervasyonları buna göre yapılmıştı. Ancak Terim, takımı daha iyi tanımak ve daha fazla vakit geçirmek için kampı biraz daha erkene almayı planlıyor.

Maliyet düşünülüyor

Sarı-kırmızılı oyuncuları ve bugünkü durumlarını gözden geçirmek isteyen Terim, bunun dışında takımda bulunan her futbolcuyu da kampa götürecek. Kadro dışı bırakılan Hakan Balta ile de Jong'u da takıma kazandıran Fatih Hoca, Carole'ün de takıma katılabileceğini söylemişti. Bu durumda sarı-kırmızılılarda 16 yabancı bulunacak ve bunların sadece 14'ü listeye girebileceği için iki yabancı mecburen elenecek.

Sarı-kırmızılı teknik adamın bu kararı almasında, kulübü transfer döneminde mali açıdan fazla etkilenmesi düşüncesinin yattığı bildirildi. Böylece Terim, çok az transferle, belki de hiç takviye yapmadan bu sezonu tamamlamış olacak.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 10:38
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