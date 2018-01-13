Terim'den süpriz karar! Reddetti

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar Çağlar Şahin Akbaba transferinden vazgeçti.

Carrasso ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray’a menajerler, 22 yaşındaki kaleci Çağlar'ı önerdi ama teknik kadro istemedi. Sol bek transferi gerçekleştiğinde Latovlevici'yi Sivasspor'a yollayacak olan Galatasaray'da topun ağzındaki ikinci yabancı Cedric Carrasso.

Fatih Terim yabancı yedek kaleciye soğuk baktığı için çift kale maçlarda Muslera ile Eray görev yapıyor. Ülkesi Fransa'ya dönmesi beklenen 36 yaşındaki Carrasso ile eski kulübü Bordeaux'nun yanı sıra Angers ilgileniyor.

Carrasso giderse yerli kaleci takviyesi yapacak Galatasaray'a önerilen isimler de var. Bunlardan bir tanesi Karabüklü Çağlar Şahin Akbaba. Ancak teknik kadro Çağlar'ı veto etti.

Sabah