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Terim devre arasında bombayı patlatacak!

Galatasaray'ın başına 4. kez geçen Fatih Terim devre arasında iki bomba birden patlatacak.

22 Aralık 2017 Cuma 12:36
Terim devre arasında bombayı patlatacak!

Şampiyonluk için kolları sıvayan tecrübeli hocanın Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'i sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.

İtalyan ekibi Milan'a gittikten sonra takımın başına Gattuso geçince gözden düşen Hakan Çalhanoğlu için kiralama formülü üzerinde durulurken, aynı şekilde Roma forması giyen Cengiz Ünder için de bu yöntem izlenecek. Milan ekibiyle yakın ilişkisi olan Terim'in Hakan Çalhanoğlu transferde bu avantajını kullanacağı belirtiliyor. Roma'dan Cengiz Ünder'in alınması için de yine bizzat Terim'in araya gireceği ve transferi bitireceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:36
  1. fatih terim
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