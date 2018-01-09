Terim, Ryan Donk'a gelen teklifleri reddetti!

Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısında Galatasaray kadrosunda sık sık kullanmayı düşündüğü isim Ryan Donk olurken, teklifler de bu nedenle geri çevrildi.



Ryan Donk'un transferi Terim'e takıldı. Tecrübeli hoca, Donk'a şans vermek istediğini ve potansiyeli olan bir futbolcu olduğunu belirtip Hollandalı oyuncuya gelen tekliflere şu anda set çekti.



Ryan Donk'tan ciddi bir çıkış bekleyen Terim, oyuncusuna da bunu iletti.



31 yaşındaki Donk sezonun ilk yarısında Spor Toto Süper Lig'de forma giymezken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta görev aldı.