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Terim istifa etti, Galatasaray uçuşa geçti

Fatih Terim'in görevi bırakması Galatasaray'ı borsada uçurdu.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:36
Terim istifa etti, Galatasaray uçuşa geçti

Fatih Terim'in istifa haberi Galatasaray hisselerini uçurdu. Açıklama öncesi 6,90 liradan işlem gören hisseler yüzde 2.3 artarak 7,06 lira ile gün içi zirvesini gördü.

Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri yüzde 1.5'in üzerinde artıda seyrediyor.

Galatasaray taraftarı da Terim'in görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada, tecrübeli hocanın Galatasaray'a gelmesi yönünde birçok paylaşımda bulundu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:36
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