Terim istifa ediyor mu? Resmi açıklama

Dursun Özbek’in göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim, imzayı 20 Ocak’a kadar attığını söyleyerek, kongreyi işaret etmişti. Tecrübeli hocanın, usûlen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği iddia edilmişti.

FATİH HOCA İLE SORUN YOK

Fatih Terim'in nezaketen kendisine istifa teklifinde bulunduğunu söyleyen Galatasaray Başkanı, "Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mali durumun yanı sıra futbol takımının stratejisinin nasıl olacağı da herkesin merak konusu. Dursun Özbek'ten görevi yarın ya da çarşamba günü resmen devralacak olan Mustafa Cengiz'in ise yol haritası hazır.

Tudor'un görevine son verip teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'i getiren Dursun Özbek ve yönetimi, seçim kararı alırken önceki gün çıkan sonuç ile birlikte herkes Terim'in de durumunun ne olacağını soruyor... Özel açıklamalarda bulunan yeni başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile yola devam etmekten başka bir planları olmadığını da resmen açıkladı.

'BİRLİK OLMALIYIZ'

Dursun Özbek ve yönetiminin Igor Tudor'u göndermesinin ardından kendisinin "Fatih Terim ile görüşülüp takımın başına mutlaka Fatih Hoca getirilmelidir" sözlerini hatırlatan Cengiz, "Fatih Terim ile bugüne kadar etik olmaz diye hiç konuşmadık. Ama bundan sonra konuşacağız. Takımın başında Fatih Terim'den başka ihtimal düşünmüyorum. Dursun Özbek, Fatih Hoca ile konuşmadan ben adayımın Fatih Terim olduğunu söylemiştim. Yolumuza Fatih Terim ile devam edeceğiz. Kendisi ile de konuşup takımın eksiklerine yönelik değerlendirme yapacağız. Şampiyonluk için yeniden camia olarak birleşmek zorundayız. Seçim geride kaldı. Artık bana oy veren vermeyen herkes birlik olup tüm kulvarlarda takımlarımızı zafere götürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

TERİM İLE KONUŞTU VE...

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, Kayserispor ile oynanacak karşılaşma öncesinde havaalanında "Mazbatayı henüz almadık. Resmi yönetim kurulu olarak değil ancak dün akşam Florya'ya bir nezaket ziyaretinde bulunduk" dedi.

Seçimi kazandıkları andan itibaren çalışmalara başladıklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, "İlk maça gidiyorum. İnşallah kazanırız centilmenlik içinde. Hak ederek kazandığımız bir galibiyet olur. İlk günümüz diye bir şey yok. Çalışıyoruz. Seçildiğimiz saniyeden itibaren çalışıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"AKŞAM FLORYA'YI ZİYARET ETTİK"

Seçimden sonra ilk kez konuşan ve resmi olarak mazbata almasalar da dün akşam futbol takımına bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Mustafa Cengiz, "Fatih Hocam ile görüştük. Kendisi aradı tebrik etti, çok nazik bir insan. Fatih Hoca benim çok eski tanıdığım. Fatih Hocam ile akşam özellikle medyaya da bildirmedik, yanlış anlaşılmasın, çünkü biz mazbatayı almadık. Devir teslim ve mazbata alımı salı günü olacak. Biz mazbatamızı aldıktan sonra ancak resmi yönetim kurulu olarak sevgili hocam ve bütün sporcularla tanışma durumundayız. 1450 adet sporcumuz var. 250'ye yakın teknik ekibimiz var. Bu insanlarla bir araya geleceğiz ki sevgili Fatih Hocamın yeri çok ayrı. Biz onun için bir yönetim kurulu arkadaşımız ile birlikte nezaket ziyareti yaptık. Dün akşam Florya'da futbolcularla tanıştık. Onlara kendimizi tanıtan kısa bir konuşma yaptık. Ama bu sadece bir nezaket ziyaretiydi. Kritik bir deplasmana gidiyoruz. O deplasman öncesi bizim de çorbaya milimetrik bir katkımız olur mu diye" ifadelerini kullandı.

"ELMAS VE ALBAYRAK 1 AY ÖNCE BAŞLADI"

Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ın 1 ay önceden çalışmalara başladığını söyleyen Cengiz, DHA'ya yaptığı açıklamada "Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak 1 aydır zaten çalışıyorlar. Biz zaten onlardan ötürü oy alalım diye, görünmeyelim diye tevessül etmeyeceğiz. Galatasaray'ın etik değerleri bu diyoruz. Şu anda da çalıştıklarından emin olabilirsiniz" diye konuştu.

"GALATASARAY DEV BİR GEMİ"

Galatasaray'ın borçlarının farkında olduklarını ifade eden Cengiz, "5 milyon dolar diye bir ödeme yok. Daha da fazlası var. Biz bunu biliyoruz, Galatasaray'ı biliyoruz. Yeter ki çirkin yollara, insanı engelleyici, taraftarın asabını bozucu yollara başvurmayalım. Galatasaray dev bir gemi. 5 değil, 25 değil, 35 her gün ödeme var. Her saat ödeme var. Bunlar yeni çıkmadı. Manüpilasyon haberlere itibar etmeyelim" dedi.