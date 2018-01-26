Terim ilk bombayı patlatıyor! En geç Çarşamba günü imzayı...
Antalyaspor'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten ve kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Samuel Eto'o Galatasaray'a imzası an meselesi.26 Ocak 2018 Cuma 12:20
Samuel Eto’o’yla ilgilenen Beşiktaş, Vagner Love ile anlaşınca aradan çekildi. Kariyerini Türkiye’de sürdürmek isteyen Kamerunlu yıldız için artık tek bir adres var: Galatasaray.
Fatih Terim’in çok istediği tecrübeli golcüyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Devre arasında henüz transfer yapamayan Cim Bom, ilk bombayı Eto’o ile patlatabilir.
Kaynak:Fanatik