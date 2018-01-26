Terim ilk bombayı patlatıyor! En geç Çarşamba günü imzayı...

Samuel Eto’o’yla ilgilenen Beşiktaş, Vagner Love ile anlaşınca aradan çekildi. Kariyerini Türkiye’de sürdürmek isteyen Kamerunlu yıldız için artık tek bir adres var: Galatasaray.

Fatih Terim’in çok istediği tecrübeli golcüyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Devre arasında henüz transfer yapamayan Cim Bom, ilk bombayı Eto’o ile patlatabilir.

Kaynak:Fanatik