Terim, iki oyuncuyu kapının önüne koydu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takıma imza attığı günden bu yana hayal kırıklığı yaratan iki isim olan Tarık Çamdal ve Emrah Başsan'ı kamp kadrosuna almadı.

Bugün devre arası kamp çalışmaları için Antalya’ya hareket edecek olan sarı kırmızılı takımın kafilesinde Tarık Çamdal ve Emrah Başsan’ın yer almayacağı kendilerine iletildi.

Şu anda yabancı oyuncular gibi yerli kontenjanı da dolu olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim Terim, kadroda yer açmak adına Tarık ve Emrah için ‘kulüp bulsunlar’ raporu verdi. Bu oyuncuların ara transferde başka bir takıma imza atmaları bekleniyor.