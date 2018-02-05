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Terim ideal 11'ini bulamadı!

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğunu Igor Tudor'dan devralan ve bu görevde dördüncü dönemine başlayan Fatih Terim, ideal kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:10
Terim ideal 11'ini bulamadı!

Sarı-kırmızılı ekibin başında ilk maçına, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe müsabakasında çıkan Terim, ideal kadrosunu oluşturabilmek için gayret gösterirken, bu süreçte oynanan 4 lig maçında 20 oyuncuya şans verdi.

Tecrübeli teknik adam, takımın önemli isimleri de dahil olmak üzere bazı futbolcuları zaman zaman yedek oturturken, fazla şans bulamamış oyuncuları da forma rekabetinin içine çekti.

Dört oyuncusundan vazgeçmedi

Galatasaray'ın başında çıktığı 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Terim, bu müsabakaların ilk 11'inde 4 oyuncusundan vazgeçmedi.

Sakatlık yaşayan Fernando Reges'ten 1, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye'den ise 2 maçta faydalanabilen Terim, Fernando Muslera, Garry Rodrigues, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli'yi 4 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya sürdü.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe maçını kaçıran Mariano Filho, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen Maicon Roque ve ikinci yarıdaki müsabakaların değişmez isimlerinden olan Yasin Öztekin ise bu süreçte 3 mücadeleye 11'de başladı.

Yıldızı parlayanlar

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimleri Bafetimbi Gomis ile Younes Belhanda'yı dahi zaman zaman yedeğe çekmekte tereddüt etmeyen Terim, Igor Tudor döneminde süre almakta zorlanan Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Ryan Donk'a fırsat tanıdı.

Terim döneminde yıldızı parlayan isimlerden Yasin Öztekin, 4 lig maçında da süre alırken, Göztepe karşılaşmasına sonradan dahil olup, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarına 11'de başladı.

Galatasaray'da takım kaptanı pozisyonunda bulunan Selçuk İnan da Terim döneminde forma rekabetine yeniden dahil oldu. Tudor'un yedek kulübesinde beklettiği isimlerden Selçuk, Göztepe maçının ikinci yarısında oyuna girerken, Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarına 11'de başladı. Tecrübeli oyuncu, son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ise dinlendirildi.

Sarı-kırmızılı takımın gol ayaklarından Eren Derdiyok, Fatih Terim'in göreve gelişiyle tekrar şans bulmaya başladı. Ligin ikinci yarısındaki 3 maçta da forma giyen Eren, 1 kez yedeklerden oyuna girip, 2 kez 11'de başladı ve Kayserispor'a 2, Demir Grup Sivasspor'a 1 olmak üzere 3 gole imza attı.

Sinan Gümüş ve Ryan Donk da Terim döneminde sürelerini artıran isimler olarak dikkati çekti. Sinan, ligde çıkılan 4 maçın 3'ünde yedeklerden müsabakaya dahil olurken, Terim'in oyuna müdahalede kullandığı futbolculardan biri haline geldi.

İkinci yarının ilk 2 maçında sonradan oyuna dahil olan Donk ise Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında Terim'in ilk 11'ine girmeyi başardı.

Terim'in ligdeki oyuncu tercihleri

Teknik direktör Fatih Terim'in 4 lig maçındaki oyuncu tercihleri şöyle oldu:

OyuncuGöztepeKayserisporOsmanlısporDemir Grup Sivasspor
Fernando Musleraİlk 11İlk 11İlk 11İlk 11
Maicon Roqueİlk 11-İlk 11İlk 11
Serdar Azizİlk 11İlk 11--
Younes Belhandaİlk 11-

Yedeklerden girdi

Yedeklerden girdi
Martin Linnesİlk 11---
Bafetimbi Gomisİlk 11-Yedeklerden girdiİlk 11
Badou Ndiayeİlk 11İlk 11--
Garry Rodriguesİlk 11İlk 11İlk 11İlk 11
Fernando Regesİlk 11---
Jason Denayerİlk 11İlk 11İlk 11İlk 11
Sofiane Feghouliİlk 11İlk 11İlk 11İlk 11
Yasin ÖztekinYedeklerden girdiİlk 11İlk 11İlk 11
Selçuk İnanYedeklerden girdiİlk 11İlk 11-
Sinan GümüşYedeklerden girdiYedeklerden girdi-Yedeklerden girdi
Mariano Filho-İlk 11İlk 11İlk 11
Iasmin Latovlevici-İlk 11İlk 11-
Ryan Donk-Yedeklerden girdiYedeklerden girdiİlk 11
Tolga Ciğerci-Yedeklerden girdiİlk 11İlk 11
Eren Derdiyok-İlk 11İlk 11Yedeklerden girdi
Yuto Nagatomo---İlk 11
Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:10
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