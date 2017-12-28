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Terim, efsane ismi göreve getirdi!

Alt yapıya büyük önem veren Fatih Terim Galatasaray alt yapısında önemli futbolcuların yetişmesinde büyük payı olan eski alt yapı sorumulusu Ali Yavaş'ı yeniden göreve getirdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:07
Terim, efsane ismi göreve getirdi!

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde büyük bir değişim yaşanmaya başladı. Alt yapıya büyük önem veren Fatih Terim Galatasaray alt yapısında önemli futbolcuların yetişmesinde büyük payı olan eski alt yapı sorumulusu Ali Yavaş'ı yeniden göreve getirdi. Terim, alt yapının tüm yetkisini Ali Yavaş'a emanet etti. Gençlik döneminde Galatasaray'da futbol oynayan Yavaş, Yavaş, 2002-2008 yılları arasında Sarı-kırmızılı takımın alt yapı sorumlusuydu.

Efsane ekip ile dönüyor...

Galatasaray alt yapısında görev yaptığı dönemde, Arda Turan, Uğur Uçar, Uğur Demirok, Sabri Sarıoğlu ve bir çok önemli futbolcuyu Türk futboluna kazandıran Yavaş'ın eski ekibini yeniden Florya'ya getirmesi bekleniyor. O ekipte efsane hocaların hocası Ahmet Keskinkılıç, Nedim Yiğit, Recep Yazıcı, Halim Fıçıcı ve Emrah Bayraktar gibi önemli isimler vardı.

Emrah Bayraktar'ın durumu belirsiz...

Fatih Terim'in Milli Takım ekibinde bulunan Fatih İbradı, idari olarak alt yapıya ve Ali Yavaş'a destek verecek. Ancak Dursun Özbek'in sezon başında göreve getirdiği alt yapı sorumlusu Emrah Bayraktar'ın durumu ise belirsiz. Alt yapıda göreve alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Ali Yavaş kimdir?

1950 doğulmu olan Ali Yavaş Karagümrük ve Altay'da futbol oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu. 1980 yılında futbola veda ettikten sonra Kasımpaşa ve İstanbulspor'da teknik direktörlük yaptı. Jupp Derwall döneminde Galatasaray'da idari menajerlik görevi yaptı. 2002 yılında ise alt yapının başına getirildi. Onun görev aldığı dönemde altın çağını yaşayan Galatasaray alt yapısı sayısız oyuncuyu Türk futboluna kazandırdı. 2009 yılında kendi isteğiyle Azerbaycan'ın Qabala takımını giden Ali Yavaş 3-4 yıllık çalışmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:07
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