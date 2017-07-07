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Tercihinde vergi avantajı etkili oldu

Pepe’nin PSG’de oynamayı tercih etmemesinde kadroya giremeyeceği korkusu olduğu iddia edildi ancak rakamlar gerçeği ortaya koyuyor. Eğer Pepe aynı ücretle Fransa’ya gitseydi 2 yılda 5.7 milyon Euro vergi ödemesi gerekiyordu. Türkiye’de ise 5 kuruş vergi ödemeyecek.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:57
Tercihinde vergi avantajı etkili oldu

Futbol kulüpleri yeni sezonda inanılmaz paralar verip inanılmaz transferlere imza atıyor. Son olarak Beşiktaş Real Madrid’in futbolcusu Pepe’yi transfer etti. Gazeteler bu transferde Pepe’nin kadroya girme garantisi istemesinin etkili olduğunu yazdı. Buna göre Pepe, Beşiktaş’ta kadro garantisi bulduğu için Türkiye’ye gelmiş. Oysa futbolcular birer profesyonel olduğu için önce gelirine bakmak gerekiyor. Gelire bakıldığında ise Pepe’nin ve diğer ünlü futbolcuların neden Türkiye’yi tercih ettiği açıkça görülüyor.

  • Gazete Habertürk'ün haberine göre Türkiye’de futbolcuların vergisi yüzde 15 yani asgari ücretli ile aynı düzeyinde. Onu da futbolcular değil kulüp ödüyor. Futbolcuların vergi ödeme yükümlülüğü yok, kulübün var. Oysa hemen tüm Avrupa ülkelerinde gelir vergisi yüzde 40 ile 50 arasında. Vergiyi ödemekle de futbolcu bizzat yükümlü.

Hele Pepe’nin adının geçtiği Fransa’yı ele alırsak bu kadar yüksek ücretin vergisi yüzde 59.6’ya kadar çıkıyor. Böylece imza ücreti olarak 3 milyon Euro ve yıllık maaş olarak da 3 milyon 250 bin lira alacak olan futbolcu ilk yıl 3 milyon 750 bin, 2 yılda ise toplam 5 milyon 700 bin Euro vergi ödemek zorunda kalacaktı. (2 yıl için toplam 9.5 milyon Euro olarak açıklanan ücretin 3 milyon Euro’sunun imza, geri kalan 6.5 milyon Euro’sunun ise her yıl için 3 milyon 250 bin Euro maaş olarak değerlendirildi.)

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:57
  1. Beşiktaş
  2. Türkiye
  3. Avrupa
  4. Fransa
  5. Gazeteler
  6. Real Madrid
  7. Habertürk
  8. Madrid
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