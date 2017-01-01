Tercih döneminde Tercih Simülatörü kullanılır!

Keşke tercih sıramı değiştirip neler olacağını deneyebilseydim diyorsanız doğru yerdesiniz! Tercih dönemi bitene kadar her gün gece yarısına kadar adayların tercihleri toplanır ve Tercih Simülatörü başaltılır. Sabah uyandığınızda bir önceki günün tercihlerine göre sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Yerleştirme sonuçlarından memnun değilseniz ya da başka denemeler yapmak istiyorsanız tercihlerinizi güncelleyip tekrar deneyebilirsiniz. Unutmayın, kayıtlı tüm adaylar da sizin gibi değişiklik yapabilecekler.

Özellikle puan türü değişen (İlahiyat, İslami Bilimler gibi) fakülteleri/bölümleri tercih edecek adayların bir havuzda toplanıp tercihlerini yaparak kazanabilecekleri tercihi önceden belirleyebilme fırsatını kaçırmayın.

Yüzbinlerce adayın kullandığı bu sistem ile kendinizi sınama imkanınından yararlanmak için web sitemizi hemen ziyaret edin:tercihsimulatoru.com