Tercih danışmanlığı komisyonları öğrencilerin yanında

Buna bağlı olarak öğrenciler, rehber öğretmenlerden oluşan tercih komisyonlarından yapacakları tercihlerle ilgili yardım alıyor. TEOG tercih danışma merkezleri, 14-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Atatürk, Ahmet Yenice, Cumhuriyet, Rasim Ergene ve Yekta Baydar ortaokullarında hafta içi mesai saatlerinde, YGS-LYS danışma merkezleri de 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında; Fen Lisesi, Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi, Keşan Lisesi, Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde hafta sonu da dahil öğrencilere hizmet verecek.