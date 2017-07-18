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Tercih danışmanlığı komisyonları öğrencilerin yanında

Edirne’nin Keşan ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, TEOG ve LYS danışmanlık merkezileri kuruldu.

18 Temmuz 2017 Salı 18:50
Tercih danışmanlığı komisyonları öğrencilerin yanında

Buna bağlı olarak öğrenciler, rehber öğretmenlerden oluşan tercih komisyonlarından yapacakları tercihlerle ilgili yardım alıyor. TEOG tercih danışma merkezleri, 14-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Atatürk, Ahmet Yenice, Cumhuriyet, Rasim Ergene ve Yekta Baydar ortaokullarında hafta içi mesai saatlerinde, YGS-LYS danışma merkezleri de 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında; Fen Lisesi, Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi, Keşan Lisesi, Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde hafta sonu da dahil öğrencilere hizmet verecek.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:50
  1. Edirne
  2. Milli Eğitim Müdürlüğü
  3. Atatürk
  4. Anadolu Lisesi
  5. Ahmet Yeni
  6. Yenice
  7. Keşan
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