Ertuğrul Özkök, iğrenç düşüncelerini kustu

YENİAKİT.COM.TR - Aydın Doğan’ın himayesinde maaş alan Ertuğrul Özkök, patronunu öve öve bitiremeyip yerlere göklere sığdıramadığı bugünkü yazısında beyninden nelerin geçtiğini apaçık ortaya koyan yeni bir skandala imza attı.

Özkök, 29 Ekim resepsiyonuna davet edilen Türkiye’nin sevilen dizisi olan Diriliş 'Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la el ele çektirdiği fotoğraftan beyninin kapasitesi çerçevesinde çirkin anlamlar çıkardı.

RESEPSİYONA DAVET EDİLMEYİŞİ ÇOK DOKUNMUŞ

Özkök, 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmeyişine çok alınmış olacak ki ''Bu fotoğrafı çektirseydim Twitter’da neler çıkardı'' başlığı altındaki yazısına ''Mesela 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ben de Külliye’ye davet edilmiş olsaydım...'' diyerek başladı.

Özkök, 'Yine olmaz ya...' deyip Engin Altan Düzyatan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el ele fotoğraflarını kastederek sözlerine şöyle devam ediyor;

''Mesela Cumhurbaşkanı ile bu fotoğrafı ben çektirmiş olsaydım. Şu kutuplaşmış Türkiye’de bana ne altyazı yazarlardı. Twitter’da kim bilir ne geyikler dönerdi.''

Aydın Doğan'ın himayesine kalem oynatan Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sevdiği insanlara, vatandaşlarına, milletine olan samimi muhabbetinden kendi aklının yatkın olduğu anlaşılan çirkin manalar çıkartarak çirkin zihniyetini bir kez daha ortaya koydu. Özkök’ün bu iğrenç düşünceleri kamuoyunda ''Terbiyesiz herif! Aklın beyninde değil nerende?'' şeklinde yorumlandı.



(Ertuğrul Özkök LGBT renkleri önünde poz veriyor)

LGBT SEVİCİSİ ÖZKÖK'TEN LGBT DÜŞÜNCESİ

Eşcinsel bir sapkınlık olan LGBT'lilere verdiği destekle bilinen Özkök, bir yazısında kendisiyle ilgili oluşan 'gay' algısından rahatsız olmuş olacak ki ''Ben gay değilim. Bunu söylememin nedeni bir şeyden çekindiğimden falan değil. Olsaydım, saklamazdım'' diyerek savunmaya geçmişti. Özkök kendini böyle savunmuş olsa da bugünkü yazısında hiç olmadık yerden hiç olmadık 'sapkın' düşünceleri çıkarması halk nezdinde 'Eşcinsellik hiç aklından çıkmıyor' yorumlarına neden oldu.

ERDOĞAN HER ZAMAN MİLLETİ İLE ELELE

Halbuki milletin adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyninde iğrenç ve 'sapıkça' fikirlerle dolaştığı anlaşılan Ertuğrul Özkök’ün düşüncelerinin aksine vatandaşlarıyla her zaman samimi pozlar veren bir lider. Erdoğan birçok kez Türkiye’nin en sevilen dizisi olan milli ve manevi duyguları en güzel şekilde aktaran Diriliş Ertuğrul dizisine olan sevgisini ve güvenini her platformda dile getirmişti. Dizinin setini de birçok kez ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizisi ile ilgili şunları söylemişti;

''Günümüzde de Diriliş Ertuğrul dizisi ülkemizin içinde ve dışında ilgiyle takip ediliyor. Eğer benim 6-7 yaşındaki, 13-14 yaşındaki torunum tekrarını da izlemek suretiyle aşina kesbediyorsa demek ki bunu kazanmışız"

Erdoğan diğer bir konuşmasında da ''Diriliş son dönemlerde 7'den 70'e tüm halkımızın hayranlıkla izlediği bir dizi. 'Yapılamaz, yapamayız' diyenlere karşı aslında Diriliş çok önemli bir cevap olmuştur" diyerek diziye olan ilgilisini belirtmişti.

ERDOĞAN’IN SEVGİSİNİ BİR TÜRLÜ ANLAYAMADILAR

Milletiyle kucaklaşan bir lideri bir türlü hazmedemeyen Aydın Doğan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletle olan sevgisini, muhabbetini bir türlü anlayamadı. İşte Erdoğan’ın vatandaşlarıyla muhabbetini gösteren bazı anlar;

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