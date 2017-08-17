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Tepkiler gelince Şehit Ömer Halisdemir’in heykeli kaldırıldı

FETÖ'nün darbe  girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Halisdemir'in memleketi Niğde'deki heykeli, şehidin silüetini tam olarak yansıtmadığı gerekçesiyle meydandan kaldırıldı. Heykel, yeniden bir çalışma yapılmak üzere sanatçıya iade  edildi

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:18
Tepkiler gelince Şehit Ömer Halisdemir’in heykeli kaldırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sırasında darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'deki heykeli,  silüetin tam olarak yansıtılmadığı gerekçesiyle meydandan kaldırıldı. 

Niğde Belediyesinden yapılan açıklamada, "Şehit Ömer Halisdemir  Meydanı'nda şehidimizin isminin ölümsüzleştirilmesi ve aziz hatırasının  yaşatılması amacıyla yaptırdığımız Ömer Halisdemir heykelinin, şehidimizin  ailesinde ve kamuoyunda oluşan, silüetin tam olarak yansımadığı yönündeki  kanaatlerden hareketle, yeniden bir çalışma yapılmak üzere sanatçıya iade  edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla." ifadelerine yer verildi.

Belediyece yaptırılan 6 metre boyundaki, arkasında "Tek Millet, Tek  Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazan heykel, 21 Şubat 2017'de şehidin adını  taşıyan Ömer Halisdemir Meydanı'na dikilmiş, 17 Temmuz'da düzenlenen törenle  resmi açılışı yapılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:18
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  • hayrihayri25 dk önce
    bizimkiler yine putculuga basladi! kardesim bir Pinar koy Ismini ver bilemedin bir camiye Ismini ver nedir bu heykelcilik???
  • Asim keskinAsim keskin41 dk önce
    Putperest bir toplum.olduk
  • Asim keskinAsim keskin41 dk önce
    Putperest bir toplum.olduk
  • eminemin48 dk önce
    Ne yapsın garibim heykeltıraşlar. Şimdiye kadar gazi m. kamaldan başkasının heykelini yapmadıklarından, başka heykel gelince şaşırıp şaşı kalıp bulaştırıyorlar.
  • Adil YücelAdil Yücel52 dk önce
    Heykel benzememiş nasıl benzetemeden oraya konulmuş hayret.
  • Menmet TanriverdiMenmet Tanriverdi53 dk önce
    Adami sehit olduguna pisman etmeyin.Heykel de nesi.
  • muzaffermuzaffer1 sa önce
    ömer halisdemir e Allah gani gani rahmet eylesin Peygamber Efendimize komsu eylesin Şehit diyoruz ama yaptigimiz uygulamalar sehitlere yakismiyor umarum uygulamalar insan figiru degilde darbeyi unutmayacagimiz baaska figurlerle hatirlariz.Bu gidisle Hhz.İbrahim donemine gidiyoruz.vs.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    sehidimiz icin dualar ediyorum..allah cc rahmet eylesin..yalniz dinimin emrettigi gibi yada baskalarinin heykel dikmesine karsi ciktigimiz gibi,Heykelin her turlusune karsiyim..dikecek olsa peygamberimiz savyada eshab dikerdi kendi heykelini..hyada diktirirlerdi
  • HamzaHamza1 sa önce
    yani benzemediği için mi kaldırılıyor heykel? yıllarca Mustafa Kemal heykellerine karşı çıktık, tasvip etmedik, söylenip durduk. arkadaş, heykel, insan görünümlü dikili taşlar dinimizce caiz değildir. putlaştırma ihtimalnden dolayı. Mustafa Kemal heykeline karşı olduğumuz gibi, Ömer Halisdemir heykeline de karşıyız, yani kimin heykeli olursa olsun caiz değildir. keşke, bu mana çerçevesinde tüme heykeller kaldırılsa..
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