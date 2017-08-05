Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tepkiler gelince CHP çark etti! O ifadeler gerçek değilmiş

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman dergisine yaptığı Türkiye'ye gitmeyin çağrısına tepkiler gelince açıklama yapmak zorunda kaldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:34
Tepkiler gelince CHP çark etti! O ifadeler gerçek değilmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen Alman Focus Dergisi'ne yer alan "CHP lideri Alman turistleri uyardı" haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Söz konusu röportajla ilgili CHP Basın Birimi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.

"GEREKLİ SÜREÇLER BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada, "Alman Focus Dergisi'nde bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen yer alan 'CHP lideri Alman turistleri uyardı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Haber için tekzip gönderilmiş, gerekli süreçler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yerden yere vurdu!

Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye güvenli değil' sözlerine sert tepki!

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:34
  1. Alman Focus Dergisi
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  • AntifetoAntifeto53 dk önce
    Çarkçı kasettaroglu iş basinda
  • NUR NUR 55 dk önce
    Yapmadığı şey değilyapar konuşur derdi neyse böyle muhalefet mi olur yazık ya yalan dolan asıl almanyatehlikeli orada buradan fazla terörist vartopluyor adamlar hepsinisalaklar bir gün belalarını onlardanbulacaklar inşallah
  • GürselGürsel1 sa önce
    Kemal yalandaroğlu çarkoglu
  • Nejdat inciNejdat inci1 sa önce
    Eycahil adambiraz utan be kimin etmeyini yiyorsun kime hizmet ediyorsunbiraz vijdanın varsa düşün be yazık ya hiçmi vijdanlı adam yok opartide bunebiçim politikayapmak hadi diyelim hükümet yapamıyor ya sizin öneriniz nevarsa bir ülkemize faydalıbir icraatınız söyleyin yapılsın ülkesine faydalı olmayan bir muhalefet neye yarar söyleNeişe yararsınız maaşı alıp yangelip yatanmilletvekili olamazharam dır opara unutmayınki birgün hesaba çekileceksiniz
  • hüscoşhüscoş1 sa önce
    akp iktidaradan gitsinde ülke yıkılırsa yıkılsın. kk nın hesabı bu. çünkü efendileri ona bunu yaptırıyor. akşam söylediğini sabah tersine çeviriyor. alman turistleri uyarmıştır. tepki gelince tersine çevirmeye çalışıyor. Atatürk ün partisinin düştüğü duruma bakın
  • hüscoşhüscoş1 sa önce
    akp iktidaradan gitsinde ülke yıkılırsa yıkılsın. kk nın hesabı bu. çünkü efendileri ona bunu yaptırıyor. akşam söylediğini sabah tersine çeviriyor. alman turistleri uyarmıştır. tepki gelince tersine çevirmeye çalışıyor. Atatürk ün partisinin düştüğü duruma bakın
  • maveramavera1 sa önce
    Kıvır kıvır kıvır sen yapabilirsin bunu alışkınsın!...
  • cemalcemal1 sa önce
    Ya sen nasıl bir adamsın sana ne demeli artık bilemiyorum........
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Böyle yıldırım düşse ne yapardınız
  1. Böyle yıldırım düşse ne yapardınız
  2. Rejimden ele geçirilen silahlar..
  3. Boğulan sincabı kurtaran adam
  4. Otobüs şoföründen muhteşem ilahi konseri
  5. İdlib için kritik açıklama
  6. Türkiye'den Muhaliflere zırhlı araç..
  7. Tepkiler gelince CHP çark etti! O..
  8. Aziz Yıldırım müjdeyi verdi, alkış..
  9. Erdoğan Malatya'da nikah şahidi oldu,..
  10. Şanlıurfa’da toplanan at arabaları..
  11. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan yeni..
  12. Başkan Özakcan’dan amatör spora destek
  13. Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı
  14. İlim Hikmet Vakfı 23. Yaz Okulu..
  15. Ölen işçinin yakınları inşaat..
  16. Battalgazi’de Mesut Samanlı güven..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diyanet..
  18. Ticari araca saklanan uyuşturucu..
  19. Manisa’da yüzlerce şişe kaçak içki ele..
  20. Sağlık Bakanı Demircan AK Parti İl..
Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba göndeme! "Ben 4 aylık maaşımı geri verdim"
Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba göndeme! "Ben 4 aylık maaşımı geri verdim"
Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
Korkunç uyarı: "Önlem alınmazsa 30 sene sonra Türkiye'de bebekler..."
Korkunç uyarı: "Önlem alınmazsa 30 sene sonra Türkiye'de bebekler..."
Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı
Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı