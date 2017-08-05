Tepkiler gelince CHP çark etti! O ifadeler gerçek değilmiş
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman dergisine yaptığı Türkiye'ye gitmeyin çağrısına tepkiler gelince açıklama yapmak zorunda kaldı.05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen Alman Focus Dergisi'ne yer alan "CHP lideri Alman turistleri uyardı" haberinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Söz konusu röportajla ilgili CHP Basın Birimi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.
"GEREKLİ SÜREÇLER BAŞLATILMIŞTIR"
Açıklamada, "Alman Focus Dergisi'nde bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen yer alan 'CHP lideri Alman turistleri uyardı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Haber için tekzip gönderilmiş, gerekli süreçler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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