Tepkiler gelince Başörtüsü yasağı kalktı

Türk asıllı milletvekilleri tarafından kurulan Denk Partisi ve Müslümanların kurduğu Rotterdam Büyükşehir Belediyesini temsil eden NİDA Partisi, başörtüsü yasağına tepki göstererek okuldan açıklama yapmasını istedi.

Melanchton okullarının genel müdürü Nico van den Eijkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun bir yanlışlık olduğunu savundu.

Davetiyedeki başörtüsü yasağı ifadesi için üzgün olduğunu belirten Van Den Eijkel, "Her şubemiz için geçerli değil ama mektubu gönderen Schiebroek şubemizin kurallarına göre öğrencilerin başörtüsü kullanması zaten yasak. Diploma töreni için davet mektubunda bu kural maalesef talihsiz şekilde gereksiz yere belirtilmiş." diye konuştu.

Törene bütün öğrencilerin davetli olduğunu vurgulayan Van Den Eijkel, normalde yasak olan başörtü kuralının törende geçerli olmayacağını dile getirdi.

Van den Eijkel, tepkilerin artması üzerine okulun internet sitesinden yazılı açıklama yayımladı.

NİDA, lisenin, "Biz dışlayan değil birleştiren bir okuluz." açıklamasına ve okulun internet sayfasındaki vizyonunda buna benzer cümlelerin bulunduğuna vurgu yaparak, sosyal medya üzerinden okulun vizyonu ile uyguladıkları kuralların çelişkili olduğunu paylaştı.

Ayrıca NİDA, Rotterdam İşçi Partisi (PVDA) ile okul yetkililerine ortak imza ile gönderdikleri mektubu paylaşarak, toplulukları birleştirme bağlamında okulun yetkilileri ile bir araya gelip konu üzerine görüşme talebinde bulundu.

Mektupta, lisenin başörtüsü kuralını uygulamakta kanunen serbest olduğu ancak bunun okulun bulunduğu semtte yaşayan insanlar arasında ayrımcılığa yol açtığı belirtildi.