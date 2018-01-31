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Tepki yağıyor! Yakın ilişkisi gün yüzüne çıktı

Yaptığı sapkın yayınlarla büyük tepki toplayan Adnan Oktar'ın İsrail ile olan yakın ilişkisi gün yüzüne çıktı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:16
Tepki yağıyor! Yakın ilişkisi gün yüzüne çıktı

Kendisine ait televizyon kanalında yaptığı yayınlar ile büyük rahatsızlığa neden olan Adnan Oktar'ın İsrail bağlantısı dikkat çekiyor.

Yayınlarında sürekli İsrail'i öven hatta övmekle kalmayıp İsrail'in Filistinli'leri bombalamasını bile "Onlar da İsrail'e füze atmasın" diyerek savunan, Adnan Oktar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı için de "İsrail'in Kudüs'ü tarihi bir şehir olarak muhafaza etmesi gerekiyor" açıklamasında bulunarak İsrail'e desteklerini sunmuştu.

 

"İSRAİL SOYUNDANIM" DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı bir açıklamada "İsrail soyundanım" diyen Adnan Oktar'ın İsrail ile ne gibi bir bağlantısı olduğu herkes tarafından merak ediliyor.

ADNAN OKTAR'IN YARDIMCISI VE NETANYAHU....

Geçtiğimiz yıl Adnan Oktar'ın yardımcılarının İsrail'de Netanyahu ile fotoğraf çektirmesi İsrail'de bile çok konuşulmuştu.

 

Bir Likud Partisi Milletvekili, Başbakanlık Ofisi'nin Basın Danışmanı Yosi Kohen'in (Kohen bugün Mossad'ın başında) de Oktar'ın yardımcıları ile çektirdiği fotoğraflar Oktar'ın İsrail ilişkisinin boyutunu gözler önüne serdi.

 VATANDAŞLAR ŞİKAYET YAĞMURUNA TUTMUŞTU

Vatandaşlar, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği programlarına yönelik RTÜK'ü şikayet yağmuruna tuttu.

Ayrıca vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de 22 kez Adnan Oktar'ın sohbet programlarından duydukları rahatsızlığı aktardı.

Kaynak: Haber7

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:16
  1. adnan oktar
  • turkturk1 sa önce
    DEVLETKAPSAMI ALANI DISIND SIMDILIK KUYTULUN KUYUSUNU KAZIYOR KUYTULDAN SONRA ADANA GELECEK OKTAR HAPSE KEDICIKLERI /..... EVE.
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