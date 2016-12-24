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Tepki çeken yazı sonrası ilgili AVM’den açıklama

yeniakit.com.tr WhatsApp ihbar hattına ulaşan ‘İstanbul’un göbeğinde skandal görüntü’ haberi sonrası ilgili Alışveriş Merkezi toplumun gösterdiği tepkiyi dikkate alarak ‘Kostantiniyye’ yazısını kaldırma kararı almış ve konuya ilişkin bir açıklama yapma gereği duymuştur.

Tepki çeken yazı sonrası ilgili AVM’den açıklama
Eklenme: 24 Aralık 2016, 18:27
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yeniakit.com.tr WhatsApp ihbar hattına gelen ‘İstanbul’un göbeğinde skandal görüntü’ haberinin ardından ilgili AVM yönetimi tepki toplayan ‘Kostantiniyye’ yazısını bulunduğu yerden kaldırma kararı almıştır.

 Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Cemil Demirbakan, bizlere ulaşarak yaşanan durumun toplumda algılandığı gibi olmadığını esasen anlatılmak istenenin bambaşka bir şey olduğunu nazikçe anlatmış ve toplumun değerlerini bir kez daha değerlendirerek aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

www.yeniakit.com.tr olarak tarafsız haber ilkeleri gereği o açıklamanın tam metnini yayımlıyoruz:

A Plus AVM ve Yaşam Merkezi olarak, sanata destek vizyonuyla Türkiye’nin önemli sanatçılarının eserlerini sergileyerek, daha geniş kitleleri sanatla yaşamın ortak noktasında buluşturmak istiyoruz.

Uluslararası üne sahip, değerli sanatçımız Ahmet Güneştekin’in Venedik Bienali’ne paralel olarak sergilediği ve Contemporary İstanbul’da sergilenen Çemberlitaş Tepesi, Ölümsüzlüğe Yolculuk, Milion Taşı ve Kostantiniyye eserlerini bu vizyon çerçevesinde A Plus AVM ve Yaşam Merkezi’nde yer verdik.

Yaşadığımız şehrin tarih boyunca farklı isimleri oldu. Farklı dönemlerde şehrin adı ve bir önceki kültürel dokusu, kendi kimliği doğrultusunda eklemelerle dönüştü. Kostantiniyye heykeli, kültürel bellekte yüzyıllarca birikmiş bu katmanlaşmayı görünür kılmak amacıyla şehrin geçmiş tüm isimlerini bir araya getirmektedir. Yani İstanbul’un antik kültürünün devrimsel anlarından kesitleri görselleştirmesinin yanı sıra, eserin parlaklığı, renkleri, ışıltısı ve heykelin etrafında dolaştıkça fark edilen uyum ve çatışma halindeki figürler, yerleştirildiği mekanda festival algısı oluşturmaktadır. Eseri AVM’nin ana kapısının önüne, geçilen tüm yollardan görünecek şekilde yerleştirmemizin amacı da, bu festival havasını hissettirmekti.”

“Le teftehunnel Kostantiniyye, fe le nimel haze'l emir fe le nimel ceyş haze'l ceyş"

"Kostantiniyye bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur".

Hz.Muhammed (S.A.V.)

 

Cemil Demirbakan

Genel Müdür

 
Etiketleratakoya plus avmKostantiniyye
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