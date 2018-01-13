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Tepki çeken çıkış: Yoksullar şehit olacaksın gazıyla ölür

Habertürk canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, yoksulların kime oy vereceğini bilmediğini, şehit olma gazıyla savaşlarda öldüklerini iddia etti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 20:31

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Habertürk canlı yayınında Oylum Talu'nun canlı yayın konuğu oldu. Prof. Ercan, programda çok tartışılacak açıklamalara imza attı.

Depremlerin etkilerinin konuşulduğu programda Ahmet Ercan, yoksul insanların kime oy vereceğini bilmediğini, savaşlarda da bu insanların ya açlıktan ya da şehit olma gazıyla öldüğünü söyledi.

"DEPREMDE İLK ÖLECEK İNSANLAR..."

Prof. Ercan, "Bakın, yoksulluk ve geçim sıkıntısı varsa eğer, sen depremde ölecek ilk insanlardansın.

Prof. Ahmet Ercan canlı yayında insanları aşağıladı

"YOKSUL KİME OY VERECEĞİNİ BİLMEZ"

Yoksul bir insan, geçim sıkıntısı olduğu için eğitimi yoktur. Kime oy vereceğini bilmez yoksul insan. Hayat görüşü, yaşam görüşü oldukça dardır. Savaşta bunlar ölürler. Ya açlıktan ölürler bu insanlar.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 20:31
  1. Prof. Dr. Ahmet Ercan
  2. Habertürk
  • Lustt1 Lustt1 39 dk önce
    Seni bu ülke vatandaşı yapanlara hakkımı helal etmiyorum.
  • BetoBeto41 dk önce
    Eline saglik "ikra"!!!MASALLAH!!!
  • BetoBeto48 dk önce
    O "yoksul insan" BAL gibide bilir kime oy verecegini..senin gibi IRKCI BETON kafalar safi sapi belli zaten..prof olmussun insan olamamissin ve proflugundanda endiseliyim..sizler satin almayi veya satilmayi iyi bilirsiniz..terbiyesiz herif!!!
  • ikraikra54 dk önce
    Kuranda fakirlik-fakirler ile alakali tahmini 40 ayet geçiyor2:177 -Yüzlerinizi bazan doğu, bazan batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Fakat eren o kimselerdir ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitabave bütün peygamberlere iman edip, yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Bir de andlaştıkları zaman sözlerini yerine getirenler, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır...........
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