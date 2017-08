Tepedelenli Ali Paşa ile FETÖ birbirinin aynısı

MUHAMMET KUTLU / ANKARA - Ülkemizin maddi ve insan kaynaklarını onlarca yıl sömürdükten sonra devleti ele geçirmek ve batılı sahiplerine teslim etmek için 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün ihanetinin boyutları her gün yeni bilgilerle gözler önüne seriliyor. Ancak tarihe bakıldığında, Fetullah Gülen adlı hainin kurduğu ihanet şebekesi ile Tepedelenli Ali Paşa’nın yıllarca süren isyan hareketinin büyük bir benzerlik gösterdiği anlaşılıyor. İki hainin benzer yönlerine bakacak olursak, öncelikle ikisinin de batılı Türk ve İslam düşmanları tarafından devşirilmiş insanlar olduğu göze çarpıyor. FETÖ elebaşının ABD derin devleti tarafından keşfedildiği, ardından Vatikan’ın yörüngesine girmeye kadar savrulduğu biliniyor. Tarihteki hain Tepedelenli Ali Paşa’yı ise keşfedip Osmanlı’ya karşı cesaretlendiren, batı casusu Rum Keşiş Kosmos oldu. Her iki hain de orduyu ele geçirmek konusunda cesaretlendirildi. Tepedelenli Ali Paşa Yeniçeri Ocağını elinde tutan Bektaşilere tekkeler yaparak, rüşvete bağlayarak orduyu ele geçirmeye çalıştı. Gülen denilen vatan haininin de yaklaşık 40 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her kademesini çeşitli ihanet ve kumpaslarla ele geçirdiği biliniyor. Her iki isim de devleti onlarca yıl meşgul etti. Tepedelenli Ali Paşa, yıllar sonra yakalanarak kellesi uçuruldu. Her birini paşa ve vali yaptırdığı oğullarının da akibeti aynı oldu. İhanet yöntemleri ve batılı akıl hocaları çok benzeyen iki hainin sonunun da benzemesi, halkımızın en büyük dileği.

TEPEDELENLİ ALİ PAŞA İHANETİ

Tepedelenli Ali Paşa, batı casusu Rum Keşiş Kosmos ile tanıştıktan sonra hayatı değişen bir isim. Bir anlamda Rum Keşiş, Tepedelenli’yi Hristiyan Avrupa hesabına devşirerek kullanmaya başladı. Rum Keşiş, Tepedelenli’yi Osmanlı Hanedanı’nı devirerek imparatorluğu ele geçirme hayaline sevk etti. Sürekli telkinlerde bulunarak Avrupa’nın arkasında olduğunu, harekete geçmesi halinde pek çok ülkeden gelecek yardımlarla başarıya ulaşacağını söyledi ve Tepedelenli’nin aklını çeldi. Tıpkı Fetullah Gülen’in iktidarı ele geçirebileceğine batılı bağlantılarınca inandırıldığı gibi. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’ı kaybetmesinin sebeplerinden biri, Tepedelenli Ali Paşa’nın 18. asrın sonlarında başlattığı bağımsızlık hareketi ve bu hareketin etkisi ile patlayan Mora İsyanı oldu. Ali Paşa iki sene boyunca Yanya Kalesi’ne çekildi. İstanbul’da gıyabında yargılanarak idama mahkûm edildi.

TEPEDELENLİ ALİ PAŞA’NIN TORUNU TANIDIK BİR İSİM!

Öte yandan, Tepedelenli Ali Paşa’nın günümüze kadar ulaşan soyu, Türkiye’nin yakın geçmişinde çok tanıdık bir torununu da gündeme taşıyacaktı. Dünya Bankası’nda çalışırken 2001 krizi sonrasında Türkiye’yi kurtarması için dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından göreve çağrılan ve icraatlarıyla geniş halk kitlelerinin tepkilerini çeken Kemal Derviş. Evet ABD’nin ekonomi alanında yetiştirerek 3. dünya ülkelerini domine ettiği kadronun içinde bulunan ve günü geldiğinde Türkiye’nin ekonomisini baronların isteği doğrultusunda yönlendirecek olan Kemal Derviş, Osmanlı’ya uzun yıllar kan kusturan isyancı bir paşanın torunuydu.