Tepecik Mahallesinde hummalı çalışma devam ediyor

Şehzadeler Belediyesinin geçtiğimiz ay Tepecik Mahallesinde temelini attığı Halı Saha ve açık düğün salonu inşattı tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde temelini atmış olduğumuz Tepecik Mahallesi halı saha ve açık düğün salonumuzun inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 3397 metrekarelik alanda yapılacak olan bu tesisimizde 800 metrekarelik Sentetik Çim yüzeyli 1 adet halı saha, 7x3 boyutlarında Prefabrik Soyunma Odası ve 3x3 boyutlarında Prefabrik Büfe su basman Betonu, 60 metrekarelik Açık Düğün Salonu Beton Zemini, gelin odaları bulunan 36 metrekarelik Betonarme Bina yapılacaktır. Ayrıca yapılacak olan çalışma ile 1890 metrekarelik parke taşı döşenmesi, 315 metre desenli betonarme çevre duvarı yapımı,777 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacaktır. Yoğun bir çalışma sergileyen ekiplerimiz Tepecik Mahallemize bu güzel eserin bir an önce kavuşturulması için çalışıyorlar. Şuan itibarı ile halı sahamızda zemin düzenlemesi, çevre duvarı ve çevre tel örgü çalışmaları tamamlanmış durumda. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından halı sahamızın zemin döşemeleri ve çevre düzenleme işlemleri yapılacak. Bunun yanı sıra açık düğün salonunun yapım işi de hızlı bir şekilde başlamış olacak. Tüm çalışmalarımızın kısa bir süre içerisinde tamamlanmasının ardından nasip olursa önümüzdeki ay içerisinde Tepecik ve civar mahallelerimize hizmet edecek olan güzel bir tesisi halkımızın kullanımına açmış olacağız” dedi.