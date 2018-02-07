TEOG’da ilk 10’da yer aldı

Geçtiğimiz sene ilk mezunlarını veren ve 100 yıllık okulların arasında İstanbul’da 2. olan Biltes Koleji, akademik eğitimin yanı sıra Japon felsefesinin disiplin, çalışkanlık, saygı ve benzeri kavramlarını her yaşa uygun etkinlikler yaparak öğrencilerine kazandırmayı hedefledikleri belirtildi.

Öğrencilerin estetik ve etik kaygılara sahip donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi ve dünyayı sorgulayan, anlamaya çalışan analitik düşünme yeteneklerinin öğrencilere kazandırma çabalarının bu başarıda etkili olduğu belirtiliyor. Müfredatında, adab-ı muaşeret dersi gibi özel dersler bulunduran Biltes Koleji’nde sanat dersleri ise Rusya’dan gelen bir ekip tarafından veriliyor.

Geçtiğimiz sene 2017 yılının ikinci döneminde yapılan Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı’nda (TEOG) Türkiye’nin en başarılı özel okulları sıralamasında ilk 10’da yer aldı. Sıralamaya göre Biltes Ortaokulu, TEOG başarı sıralamasında 492,379 yeterlilik puanıyla 6’ncı oldu.