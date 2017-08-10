TEOG’da başarı gösteren öğrenciler bir araya geldi

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Etüt Merkezinde bir araya gelen öğrencileri tebrik eden Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, TEOG sınavında başarılı olan öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi. Şimşek, başarılarından dolayı okul müdürleri, idareci, öğrenci ve öğrenci ailelerini tebrik etti. Şimşek; “2017-2018 eğitim öğretim yılında Erciş ilçemizde 1. TEOG sınavında 2 öğrencimiz tüm soruları bilerek tam puan almışlardı. 2. TEOG sınavında ise 27 öğrencimiz tüm soruları doğru cevapladılar. Bir öğrencimiz birinci ve ikinci sınavda tam puan yaptı. Ortaöğretim puanı da tam 100 olduğu için 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini elde etti. Bu öğrencilerimiz TEOG yerleştirme sınavlarında yerleri açıklandı. Başarılı öğrencilerimiz Türkiye’mizin en güzel liselerine ve fen liselerine yerleşmeye hak kazandılar ve bizlerin gurur kaynakları oldular. Bu başarıda emeği olan başta okul yöneticilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza ve işin öznesi olan öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum, kendilerini yürekten kutluyorum. İlçemizde eğitim öğretimde çalışmalar devam ediyor, eğitim kalitesi gittikçe yükseliyor. Dün yine LYS sınavları açıklandı. Sınavda birçok öğrencimiz istedikleri okullara yerleşti” dedi.

1 ve 2. TEOG sınavında 500 tam puan alarak Galatasaray Anadolu Lisesini hedefleyerek çalıştığını belirten Hamza Bahat Işık ise, sınavdan sonra İstanbul Fatih Lisesine devam edeceğini söyledi.

Baba Bülent Işık da, oğlu Hamza Bahat Işık’ın Türkiye biricisi olduğunu belirterek, “Biz şuna inanıyoruz. Bir felaket gelebilir bir şehre, fakat o şehir tekrar ayağa kalkar. Buradaki insanlar şehrini severse ona inanılırsa çok iş başarılır. Hamza da bunun en güzel kanıtlayanlardan biridir" şeklinde konuştu.

2011 yılında ilçede yaşanan depremde Alkanat Mahallesi’ndeki 6 katlı bir apartmanda iki gün enkazın altında kalarak üçüncü gün çıkarılan Birsen Şifa İşler’in annesi Filiz İşler ise, “Kızımla iki gün birlikte enkaz altında kaldık. Kızımın sol bacağının kesilme riski vardı. Gaziantep’te gördüğü tedavi ile iyileşti. Ona rağmen başarılarından memnunuz. Kendisini tebrik ediyorum, Allah nice ömürler versin. Deprem fobisi olduğu için Erciş’te eğitimine devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Rabia Şevval Muratoğlu, Arzu Çetin, Emir Miraç İnci ise, çok fazla heyecan yapmadan düzenli çalışmayla her sınavın başarılacağını belirttiler.