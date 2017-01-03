eğitim rehberi
03 Ocak Salı 2017

TEOG sonuçları açıklandı! TIKLA-ÖĞREN-PUAN HESAPLA

"TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu cevabını buldu. Sekizinci sınıf öğrencilerinin en çok merak ettiği TEOG sonuçları bugün açıklandı.

TEOG sonuçları açıklandı! TIKLA-ÖĞREN-PUAN HESAPLA
Eklenme: 03 Ocak 2017, 16:18
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23 – 24 Kasım tarihleri arasında girilen 1. dönem TEOG sonuçları açıklandı. TEOG sonuçları açıklanır açıklanmaz öğrenciler “https://e-okul.meb.gov.tr/” sitesine akın etti.

Çocuklarının iyi bir lisede eğitim görmesini isteyen veliler de en az öğrenciler kadar heyecanlı… Eokul üzerinden açıklanan TEOG sonuçlarınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB tarafından açıklanan iş takvimine göre 15 tatil yani yarı yıl tatili, 20 Ocak Cuma günü başlayacak. Öğrenciler için ikinci eğitim öğretim dönemi ise 6 Şubat Pazartesi başlayacak ve öğrenciler 16 gün tatil yapmış olacaklar…

TEOG PUAN HESAPLAMA

Sınav soru ve cevaplarının açıklanmasından sonra öğrenciler ve veliler tahmini puanı aşağıdan öğrenebilir. Tabiki bu puanlar nihai sonuçları vermeyebilir. Asıl sonuçlar MEB tarafından Ocak ayında açıklanacak. MEB’in oluşturduğu puan hesaplama robotu gerçeğe en yakın sonuçları veriyor.
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8'inci sınıf AOSP'si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alımında kullanılan “ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan” hesaplanacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

 

 
 
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