TEOG sınav sonuçları açıklandı

TEOG 1. Dönem sınavsonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından merak konusu olmaya devam ediyordu. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçis sınavı bu yıl 23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleşmişti. MEB TEOG sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağını duyrudu..

TEOG sınav sonuçları bugün açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencileri için 23-24 Kasım'da uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) birinci dönem sonuçları bugün açıklanacak. Sınava, yaklaşık 1 milyon 190 bin öğrenci katılmış ve adaylar Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden ter dökmüştü.

Bakanlık sonuçların açıklanacağını Twitter hesabından da duyurdu. Ancak saat vermedi.

MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından ortaokul 8’inci sınıflara uygulanan 23-24 Kasım’daki TEOG birinci dönem oturumlarına katılamayan ve geçerli nedeni olan öğrencilerin girdiği mazeret sınavları ise 17-18 Aralık’ta yapıldı. Peki, 1 ay daha geç yapılan mazeret sınavları ne zaman açıklanacak? Mazeret sınavları da dahil olmak üzere tüm TEOG sonuçları aynı anda MEB’in resmi internet sitesi üzerinde yer alan sonuç sorgulama sayfasından erişime açılacak.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavlarının ardından hatalı soru iddiaları gündeme geldi.İngilizce, Türkçe, din ve ahlak ile matematikten birer sorunun hatalı olduğu veya konularının müfredatta bulunmadığı iddiasıyla iptalleri için imza kampanyası başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nda bir komisyonun, din ve ahlak sorularından ‘Merve’nin babaannesi’ ve Türkçe testindeki ‘Unutmak’ kelimesinin anlamıyla ilgili soruya itirazları değerlendirdiği öğrenildi.

İŞTE O İTİRAZLAR

Change.org’da başlatılan imza kampanyalarında iptali istenen sorular ve gerekçeleri şöyle:

-Matematik testi A kitapçığı, ‘K ve L sayı doğrusu’ ile ilgili soru: Bu konu ilk dönem TEOG müfredatında bulunmuyor.

-Türkçe testi A kitapçığı, ‘Unutmak’ kelimesinin anlamıyla ilgili soru: Kelimenin anlamı soruda doğru kullanılmamış.

-İngilizce testi A kitapçığı, müzik aletleriyle ilgili soru: Sorudaki müzik aletleri müfredatta yok.

-Din kültürü ve ahlak bilgisi ‘Merve’nin babaannesi’ sorusu: Sorunun iki doğru cevabı var.

TEOG 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Bir yandan sonuçları araştıran diğer yandan sınava hazırlanmaya devam eden öğrenciler, bir yandan da TEOG 2. dönem sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? TEOG 2. dönem sınavları 26 Nisan - 27 Nisan 2016 tarihinde yapılacak. Mazeret sınavları ise 20 Mayıs - 21 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşecek.