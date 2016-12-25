TEOG puan hesaplama nasıl yapılır?

Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) kapsamına ortak sınavların ilk oturumu sona erdi. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar puan hesaplaması yapmaya başladı.

TEOG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.

Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucuyla okutulacaktır.

Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır.

Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

8’inci sınıfta her dönem için uygulanan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya sonucu iptal edilen o dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

Engelinden veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.

Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirilecektir.

YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMASI

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

DERSLERİN AĞIRLIK KATSAYILARI

Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2, Yabancı Dil 2 şeklinde toplam 18 olacaktır.

AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMASI

Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

Öğrencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.