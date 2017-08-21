TEOG nakil sonuçları belli oldu

TEOG nakil sonuçları nihayet açıklandı! TEOG 1. nakil sonuçları bugün açıklanmayı bekliyordu. Öğrenciler merak içerisinde TEOG nakil sonuçları sonrası gideceği liseyi merak ediyordu. Nakil yaparak okul değiştirmek isteyen öğrenciler ve yeni kayıt yaptıracak öğrenciler TEOG boş kontenjanları merak ediyordu. Binlerce lise öğrencisi TEOG nakil sonuçları için MEB erişimi sağlayarak görebilir. TEOG 1. nakil sonuçları açıklandı ve yine bugün TEOG 2. nakil sonuçları da başlayacak. İşte TEOG nakil sonuçları...

TEOG 2. NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEOG nakil başvurusu e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. 10 Ağustos'ta açıklanan TEOG yerleştirme sonuçları sonrası, öğrenciler hem e-okul boş kontejanlar listesini görebilecek, aynı zamanda e-okul sistemi üzerinden e-okul ile nakil başvurusu gerçekleştirebilirler. 14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. TEOG yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezi olarak gerçekleştirilecek. Üstelik; Yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklanmadan önce; öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil başvurusu ile ilgili 3 tercih yapacak, bu tercihleri ortaokul müdürlüğünden onaylatılması gerekecek.

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çık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri halinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacağı duyuruldu. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

e-Okul üzerinden yapılacak olan nakil başvurusu ile ilgili MEB'in farklı bir bilgilendirmesi ise şu şekilde;

«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği hâlde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.

Son olarak nakil başvuru süreci ile ilgili birçok soru işareti bulunuyor. 14 Ağustos sabahı başlayacak olan TEOG nakil başvurusu ile ilgili sık sorulan

sorulardan oluşan bir liste hazırlandı ve kamuoyuna duyuruldu.

1) Kimler nakil başvurusunda bulunabilir?

Herhangi bir okula yerleşsin ya da yerleşmesin tüm öğrenciler isterlerse nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

2) Nakil tercihleri için nereye başvurulacaktır?

Öğrenci velileri herhangi bir ortaokula giderek nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

3) Nakil sürecinde hangi okullar tercih edilebilecektir?

Nakil sürecinde en az 1 en fazla 3 okul olmak üzere istenilen tüm liseler tercih edilebilecektir.

4) Nakil başvurusunda bulunmak istediğiniz lisede boş kontenjan bulunmak zorunda mıdır?

Elbette bir lisede boş kontenjan varsa oraya yerleşme ihtimaliniz artacaktır fakat bir liseye nakil başvurusunda bulunmanız için boş kontenjan olması şart değildir. Zira oradan da başka okullara nakil olmak isteyen öğrenciler olabilecektir ve böylece o okula yerleşme ihtimaliniz ortaya çıkacaktır.

5) Okulların boş kontenjanları ne zaman ve nereden öğrenilebilircek?

14 Ağustos´tan başlamak üzere üç hafta boyunca her pazartesi günü e-okul üzerinden liselerin boş kontenjanları ve taban puanları öğrenilebilecektir.

6) Kaç defa nakil başvurusunda bulunulabilecek?

14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos, 28 Ağustos-6 Eylül olmak üzere toplam üç nakil dönemi olacaktır. Yani üç hafta peş peşe nakil başvuruları pazartesi başlayıp cuma günü sona erecek, sonuçlar ise bir sonraki pazartesi günü açıklanacaktır.

7) Bir öğrenci üç nakil döneminde de başvuruda bulunabilir mi?

Evet, öğrenci isterse üç nakil döneminde de şansını deneyebilir.

8) Nakil sürecinde herhangi bir okula yerleşemeyen bir öğrenci ilk tercihlerde kazanmış olduğu okula devam edebilir mi?

Evet nakil süreci sonunda istediği bir okula yerleşemeyen öğrenci ilk tercihlerde kazanmış olduğu okuluna devam edecektir. Yani açıkta kalma gibi bir durum söz konusu değildir.

9) İlk tercihlerde ve nakil sürecinde herhangi bir okula yerleşemeyen bir öğrencinin durumu ne olacaktır?



Bu öğrenciler 11-15 Eylül tarihleri arasında bulundukları ilçenin milli eğitim müdürlüklerine başvurarak düşük puanlı bir liseye yerleştirilmiş olacaklardır ya da isterlerse açık Öğretim lisesine kayıt yapabileceklerdir. Ayrıca sezon içerisinde de her ayın son haftasında boş kontenjanlara göre nakil başvurusu yapılabilecektir

10) Öğrencilerin yerleştirildikleri okula gidip kayıt yaptırmaları gerekir mi?

Kayıtlar sistem üzerinden otomatikman yapılacağından öğrencilerin ayrıca kayıt yaptırmalarına gerek yoktur ancak okul bilgi formlarının doldurulması, ders seçimi, okul kıyafeti gibi durumlar için öğrencilerin velisi ile birlikte Yeni okullarını ziyaret etmeleri faydalı olacaktır. İlgililere önemle duyurulur.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

TEOG tercih sonuçları dün akşam MEB tarafından açıklandıktan sonra binlerce öğrenci ve velileri, sonuçları kontrol etmek için resmi internet sayfasına hücum ettiler. MEB tarafından yapılan açıklamada TEOG tercih sonuçlarına göre tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrencilerin de açık öğretim kurumlarına yerleştirildikleri belirtildi. Fakat bu öğrencilerin istemeleri halinde yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri hatırlatıldı. Aşağıdaki verilen linke tıklayarak nakil yaptırmak istediğiniz okulun boş kontenjan sayısını görebilirsiniz.

Öğrencilerin 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri, yerleştirmeye esas nakil başvurularının, herhangi bir örgün ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapabilecekler.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TEOG tercih sonuçlarına göre öğrenciler yukarıda verilen tarihler arasından yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklardır. Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde ilan edilecektir.

BOŞ KALAN KONTENJANLARIN DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 11 EYLÜL'DE!

2017 öğretim yılında, bir seferde 25 okul tercih hakkı verilecek. Yedek yerleştirme yapılmayacak. Özel öğretim kurumlarına kesin kaydını yaptıranlar, tercih hakkını kullanmış sayılacak. Tercih başvurusunda bulunmayan ve hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirilecek.

Açık öğretim kurumlarına yerleşmiş öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil isteğinde bulunabilecek. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre il veya ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil işlemi sonucu okul değiştiren klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi öğrencileri bu okuldaki hakkından vazgeçmiş sayılacak.

TEOG VE LYS TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI DENETLENDİ

Van’ın Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, ilçedeki TEOG ve LYS tercih danışmanlığı komisyonlarını denetledi.Müdür Taş, beraberindeki Milli Eğitim Şube Müdürü Şükriye Ersari ve komisyon üyesi Bahri Sidal ile Çatak Çok Programlı Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu ve Çatak İmam Hatip Ortaokulunda faaliyet gösteren tercih danışmanlığı komisyonlarını denetledi. Okul idarecileri ve komisyonda görevli olan rehber öğretmenleriyle bilgi alışverişinde bulunan M. Salih Taş, öğrencileri doğru alanlara yönlendirmenin çocukların ve ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu belirtti.