Tendürek Dağı’ndaki terör operasyonunda şehit olan İsmail Deniz’in annesi Miyeser Deniz:

Yukarı Yanıktaş Mahallesi’nde verilen mevlide; İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İl Jandarma Komutan Yardımcı Jandarma Kurmay Albay İlker Cice, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy, Hakim Cihat Ramazan Yılmaz, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, Çaldıran Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy, kurum amirleri ve halk katıldı. Kaymakam Dundar, beraberindekilerle ilk olarak köyde bulunan şehitliğe giderek dua ettiler.

Mezarlıkta bulunan 70 yaşındaki şehit annesi Miyeser Deniz’in elini öpen Kaymakam Dundar, şehidin 4 ile 8 yaşları arasındaki çocuklarıyla tek tek ilgilendi. Burada açıklamalarda bulunan Dundar, Aşağı Yanıktaş Mahallesi’nin 1992’den bu yana terör ile mücadelede on şehit verdiğini belirtti. Dundar, “İnşallah İsmail Deniz son şehidimizdir olacak. Milleti, bayrağı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için canını feda eden şehitlerimiz, Peygamber Efendimize komşu olmuş, o yüce mertebeye ulaşmışlardır. Tüm şehitlerimizin ailesi ve çocukları, devletimizin himayesindedir. Sahipleri yüce devletimizdir. Şehidimizin yarım kalan ev inşaatını bizler üstlenerek gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. En kısa sürede yeni evlerinde oturmalarını sağlayacağız. Mahallemizdeki mezarlıkta da gerekli düzenlemeyi sağlayarak, şehitlik oluşturduk” dedi.

“İsmail gibi canımı feda etmek istiyorum”

Şehit annesi 70 yaşındaki Miyeser Deniz de, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dundar’dan oğlunun silahını isteyerek, “Oğlumun silahını bana verin. Silah kullanmasını biliyorum. Ben de bayrağımı korumak, bu yolda oğlum İsmail gibi canımı feda etmek istiyorum. Bayrağımız, vatanımız sahipsiz değildir” diye konuştu.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kurmay Albay İlker Cice ise, “Vatan, bayrak ve milli birlik beraberlik adına canlarını feda eden tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın şehit ailelerine yapmış olduğu yardımlardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm jandarma teşkilatı olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, Şehit İsmail Deniz’in inşaatı devam eden evinde incelenmelerde bulunduktan sonra mahallenin taziye evinde okutulan Kürtçe ve Türkçe mevlit katıldılar. Mevlit, verilen yemekle son buldu.