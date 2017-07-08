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Tendürek Dağı'nda hava harekatı!

Tendürek Dağı'nın Ağrı kesiminde savaş uçakları ve helikopterle düzenlenen hava harekatında 4 terörist öldürüldü.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:31
Tendürek Dağı'nda hava harekatı!

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca il sınırlarında terör örgütü PKK mensuplarının barınma yerlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tendürek Dağı'nın batı kesiminde 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Bölgeye F-16 savaş uçakları tarafından düzenlenen operasyonda bu teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonun ardından güvenlik güçlerince bölgede yapılan arazi arama taramasında belirlenen 1 terörist daha "Atak" helikopteri tarafından etkisiz hale getirildi.

Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 23:31
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