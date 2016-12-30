Tencerede kaynatın ve her sabah için! İşte doğal mucize

Haşlanmış limondan bahsediyoruz... Bunu deneyebilirsiniz... İşte yapılışı:

Aç karnına haşlanmış limon içilirse, kahve veya soda gibi mideye dokunmaz, tam tersine vücutta detox etkisi oluşturarak bağırsaklarınızdaki bakteriler yok eder, vücudu besler ve ihtiyacınız olan tüm enerjiyi karşılar.

Haşlanmış Limon Zayıflatıyor

Haşlanmış limon ayrıca vücuttaki yağ yakımını hızlandırarak zayıflamayı destekler. Vücudu zararlı toksinlerden arındırır, mikroplardan temizler…





Haşlanmış Limon Nasıl Hazırlanır?

Haşlanmış Limon Tarifi için kullanabileceğiniz malzemeler; 4-5 adet limon, 5 diş sarımsak, küçük bir parça zencefil ve 2 litre su.

Limonların kabukları soyularak suyu sıkılır. Limonun posası ile kabuklarını bir kenarda bekletilir çünkü karışımın içine ekleyeceğiz. Daha sonra blender yardımıyla sarımsakları ve zencefili güzelce parçalıyoruz. Sıktığımız limon suyu ile blendırdan geçirilen malzemeler bir tencerede karıştırılır.

Başka bir tencere içerisinde 2 litrelik suyumuzu içerisine ayırdığımız limon kabukları ve posasını da ekleyerek kaynatıyoruz. Su kaynamaya başlayınca diğer tenceredeki karışımı da ekleyip kaynatmaya devam ediyoruz. Ortalama 10 dakika kadar bu şekilde kaynadıktan sonra ocağı kapatıp karışımı soğumaya bırakılır. Ilık veya soğuk bir kıvama geldiğinde haşlanmış limon kürünüz hazır demektir.

Bu karışımı her sabah aç karnına 1 çay bardağı içebilirsiniz. Haşlanmış limon kürü içerek 20 kilo kadar zayıflayan okurlarımız mevcut. Siz de mutlaka deneyin. Ayrıca mide ve sindirim sistemi sağlığı için de çok faydalı olacaktır. Özel bir hastalığı olanların doktor gözetiminde kullanması önerilir. Sağlıcakla kalınız..



Organik Ürünler