Temmuzda enerjide rekor üstüne rekor

Türkiye'nin elektrik tüketimi Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 27 milyar 775 milyon 417 bin kilovatsaate yükselirken, günlük bazda ise rekor üstüne rekor gerçekleşti. Elektrikte 26 temmuzda sırasıyla 969 milyon 673 bin kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek tüketim, 968 milyon 779 bin kilovatsaat ile en yüksek üretim rekoru görüldü.

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay Türkiye'de elektrik tüketimi ve üretiminde üst üste yaşanan rekorlarda aşırı sıcak hava ve sanayi üretimindeki artış etkili oldu.

Temmuzda, ilk tüketim rekoru 928 milyon 136 bin kilovatsaatle 3 Temmuz'da görülürken, ay içerisinde beş kez daha günlük tüketim rekoru kırıldı. Tüm zamanların en yüksek tüketimi, 969 milyon 673 bin kilovatsaatle 26 Temmuz'da yaşandı.

Söz konusu ayda, Türkiye'nin elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 27 milyar 775 milyon 417 bin kilovatsaate ulaştı. Geçen yılın aynı ayında, 24 milyar 369 milyon 865 bin kilovatsaat elektrik tüketilmişti.

Üretimin yüzde 40'ı doğalgazdan

Bu ay içerisinde, günlük bazda tüm zamanların en yüksek elektrik üretimi de yaşandı. 26 Temmuz'da, yaşanan 969 milyon 673 bin kilovatsaatlik tüketim rekorunu karşılayabilecek şekilde 968 milyon 779 bin kilovatsaat elektrik üretilerek, en yüksek seviye görüldü.

Bu arada, temmuz ayında toplam elektrik üretimi 27 milyar 752 milyon 285 bin kilovatsaate ulaşırken, bunun yüzde 40,2'si doğalgaz santrallerinden elde edildi.

Geçen ayki üretimin yüzde 17,7'si ithal kömür, yüzde 17'si hidroelektrik ve yüzde 15,4'ü yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Rüzgar enerjisi santrallerinin elektrik üretimindeki geçen ayki payı yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşirken, üretimin kalan yüzde 2,6'lık kısmı güneş, Jeotermal, fuel oil ve biyokütle tesislerinden karşılandı.

İthalat yüzde 55,6 azaldı

Bu arada geçen ay, Türkiye'nin elektrik ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,6 azalarak 287 milyon 116 bin kilovatsaat oldu. Temmuzda, elektrik ihracatı ise yüzde 60 artarak 263 milyon 984 bin kilovatsaate yükseldi.

Geçen yıl temmuzda elektrik ithalatı 647 milyon 181 bin kilovatsaat, ihracatı ise 165 milyon 466 bin kilovatsaat olmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamada, son yatırımlarla birlikte elektrikteki rekor seviyesindeki tüketimlerin herhangi bir kesinti ve sorun olmadan karşılandığını kaydetmişti.

Elektrikte geçen yılın günlük bazda en yüksek tüketimi 10 Ağustos'ta 905 milyon 764 bin kilovatsaat, üretimi 889 milyon 678 bin kilovatsaat olmuştu.