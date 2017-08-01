Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ihracat temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,2 artarak 11 milyar 474 milyon dolar oldu.



TİM, 2017'nin temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Vestel City'de düzenlenen toplantıda açıkladı.

Buna göre, temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,2 artışla 11 milyar 474 milyon dolara ulaştı. Son 12 aylık dönemdeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artışla 150 milyar 22 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA