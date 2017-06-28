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Temizlik malzemelerinden zehirlendi

Adıyaman’da evde temizlik yaparken zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:32
Temizlik malzemelerinden zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, merkez Kuştepe köyünde evde temizlik yapan Hülya T., kullandığı kimyasal temizlik ürünlerinden etkilenerek zehirlendi. Hülya T’nin zehirlendiğini fark eden aile bireyleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadın Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:32
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