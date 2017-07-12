Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Temiz suya hasret kaldık... Dünyada 2,1 milyar kişinin evinde kullanılabilir su yok!

Birleşmiş Milletler (BM) raporu, dünya genelinde 2,1 milyar kişinin evinde temiz suya, 4,5 milyar kişinin ise sıhhi temizlik hizmetlerine erişim imkânı olmadığını ortaya koydu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:36
Temiz suya hasret kaldık... Dünyada 2,1 milyar kişinin evinde kullanılabilir su yok!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından ortak hazırlanan “İçme suyu, sanitasyon ve hijyen konusunda ilerlemeler: 2017” raporu açıklandı.

AA’da yer alan habere göre, raporda, dünyadaki her 10 kişiden 3’üne tekabül eden 2,1 milyar kişinin evinde kullanılabilir temiz su bulunmadığı belirtiliyor.

Her 10 kişiden yaklaşık 6’sına karşılık gelen 4,5 milyar kişi ise sıhhi temizlik ve hijyen hizmetlerinden yoksun.

“Her Yıl 361 Bin Çocuk Hayatını Kaybediyor”

Birçok ev, okul ve sağlık tesisinde hâlâ su ve el yıkayacak sabunun dahi olmadığı vurgulanan raporda, bu durumun özellikle küçük çocukların sağlığını tehlikeye attığı belirtildi.

Temiz su ve hijyen imkânı bulunamadığı için her yıl beş yaş altı 361 bin çocuğun ishal nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilen raporda, yetersiz sıhhi temizlik ve kirli suların kolera, dizanteri, hepatit A ve tifo gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olduğu hatırlatıldı.

“Bunlar Temel Gereksinimler”

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, temiz su, sanitasyon ve hijyene ulaşmanın sadece zengin ve şehirlerde yaşayanlara özgü ayrıcalık olmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Bunlar insan sağlığı için temel gereksinimler. Tüm ülkelerin vatandaşlarına bu hizmetleri ulaştırma sorumluluğu var.” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:36
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Dünya Sağlık Örgütü
  3. sağlıklı su
  4. kullanılabilir su
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski rektör FETÖ'den tutuklandı
    1. Eski rektör FETÖ'den tutuklandı
    2. Erdoğan tepki gösterdi: Hani hastaydı..
    3. Temiz suya hasret kaldık... Dünyada..
    4. FETÖ'nün 40 yıllık sinsi planı bir..
    5. Cengiz Ünder, Başakşehir kampından..
    6. ABD’den 15 Temmuz için 'iç savaş'..
    7. Bu hastanede otel konforunda sağlık..
    8. NATO'dan Kuzey Kore'ye kınama
    9. Bu millete diz..
    10. İzmir'de 15 Temmuz'da toplu taşımalar..
    11. Gezici Mehmet Ali Alabora yıllar sonra..
    12. AB'den Trump'a Türkiye resti
    13. 6 sosyal medya teröristi tutuklandı
    14. Sosyal medyada '15 Temmuz' provokasyonu
    15. Bahçeli: Yeni bir darbe girişimini..
    16. Çipras'tan Türkiye'ye küstah suçlama!
    17. Bakan Çelik, buğday alım fiyatını..
    18. Lavrov, Amerika seçimlerine müdahale..
    19. Kars'ta 2 bin 446 kök Hint keneviri..
    20. Terör destekçisi ABD'den 15 Temmuz..
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    Abdullah Gül'den Gülen açıklaması
    Abdullah Gül'den Gülen açıklaması