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Temimi'nin duruşması 15 Ocak'a ertelendi

'Hanzala Cesaret Ödülü' sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın pazartesi günü yapılacak duruşmasının 15 Ocak'a ertelendiği bildirildi.

07 Ocak 2018 Pazar 20:43
Temimi'nin duruşması 15 Ocak'a ertelendi

Ahed et-Temimi'nin babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ofer Askeri Mahkemesi'nden savunma heyetinin iddianamedeki suçlamaları incelemesi için pazartesi günü düzenlenecek duruşmayı ertelemesini talep ettik. Mahkeme talebimizi kabul etti ve duruşmanın 15 Ocak'ta yapılmasına karar verdi." dedi.

Temimi, savunma heyetinin dün İsrail Başsavcılığından suçlamalara dair özel dosyayı teslim aldığını ve bu süreçte dosyanın inceleneceğini ifade etti.

İsrail askeri mahkemesi, 1 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'da görülen duruşmada, Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini sorgularına devam edilmesi için üçüncü kez 8 gün uzatmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ahed et-Temimi, İsrail askeri ve subayına saldırmanın yanı sıra güvenlik güçlerine saldırmak ve taş atmak gibi 5 suçla suçlanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, "Ahed ayrıca, ordunun çalışmalarına karşı koymak, isyan eylemlerine katılmak ve başkalarını bu eylemlere katılmaya teşvik etmekle suçlanıyor. Annesi Neriman da aynı olaylara karışmak ve Facebook hesabından olaylara katılımı teşvik etmekle suçlanıyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 20:43
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