Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Temimi'nin ayaklarına zincir bağlayıp götürdüler

İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, Temimi ailesinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.

26 Aralık 2017 Salı 08:27
Temimi'nin ayaklarına zincir bağlayıp götürdüler

İsrail askeri mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzattı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, Temimi ailesinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.

AYAKLARINA ZİNCİR BAĞLADILAR

Mahkemede Temimi’nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 13 askerin Temimi’yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Mahkeme başkanı, Temimi’nin avukatı Sical Kok Efifi’nin müvekkillerinin serbest bırakılması talebini reddetti.

KAHROLSUN İŞGAL GÜCÜ SLOGANLARI

Temimi, mahkemedeki oturumun sonlanmasının ardından, “Kahrolsun işgal gücü!” şeklinde slogan attı.

Filistinli kız çocuğu Temimi’nin babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İsrail savcılığının öne sürdüğü tüm gerekçeler asılsızdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Mahkeme de şekilden ibaret olup işgal gücünün bir malzemesidir. İsrail aşırı sağını razı etmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Ahed ile annesi ve kuzeninin gözaltı sürelerinin 4 gün uzatıldığını teyit etti.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 08:27
  1. İsrail
  2. filistin
  3. gözaltı
  4. temimi
  5. DÜNYA Haberleri
  • Ali kocAli koc1 sa önce
    Yaa iste boyle!!!??? Gorun korkakalarin yaptigini gorun insan haklarini !!!!!?????
  • MalkoçoğluMalkoçoğlu1 sa önce
    Bizim buradaki bazı alçaklar fetocu ve vatan hainlerinin tek tip kıyafetine bile karşılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul'da büyük yangın
  1. İstanbul'da büyük yangın
  2. Dönüşüm dünya ile aynı anda başarılmalı
  3. İlk aşama tamamlandı... Enerjide dev..
  4. TOBB’un Özbekistan ile ikili ticaret..
  5. Yarışma hızlı başladı! 101 firma..
  6. Hürriyet yazarından tehdit gibi..
  7. 2017’ye ‘büyüme’ damga vurdu
  8. Polis Akademisine öğrenci alınacak
  9. 'Yalnız kurtlar' paketlendi
  10. MHP’li isimden şok çıkış… ‘Yeni..
  11. Yine aynı kabus! Çok sayıda asker..
  12. Siyonistlerden alçak hamle! İdam..
  13. 77 yaşındaki kadın bakın ne yaparken..
  14. Yağ kralı FETÖ’den tutuklandı… Kendini..
  15. Fatih Terim'in ardından Sneijder..
  16. Konutta faizsiz yıl sonu fırsatları
  17. Samsun’da taksi takla attı: 1 ölü, 2..
  18. İşte Erdoğan'ın Sudan'dan istediği ada!
  19. Emekliye zam geliyor
  20. LPG ithalatı Ekim ayında düştü
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde
Diriliş Ertuğrul hayranlarına senaristten müjde
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?
Türkiye'nin konuştuğu an... Koruma zaafiyeti mi var?