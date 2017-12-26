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Temimi için sokaklara çıktılar

"Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'ye destek amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gösteri düzenlendi.

26 Aralık 2017 Salı 18:47
Temimi için sokaklara çıktılar

Beyrut'taki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail tarafından gözaltına alınan 16 yaşındaki Temimi ve İsrail hapishanelerindeki diğer Filistinli çocuklarla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Gösteride, İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi Genel Sekreteri Muhammed Safa tarafından okunan basın açıklamasında, İsrail'in çocuklara yönelik ihlallerine dikkat çekildi.

Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararını açıklamasının ardından başlayan intifada gösterilerinde şimdiye kadar onlarca çocuk gözaltına alındı. Çocukların tutuklanmasını, yargılanmasını ve işkence görmesini reddediyor ve kınıyoruz. İsrail'in çocukları gözaltına alması, sadece çocuk haklarını ihlal etmesi anlamına gelmiyor. Filistinli çocukların İsrail tarafından gözaltına alınması, insanlığa karşı işlenen bir savaş suçu olarak kabul edilmelidir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne Filistin konusunda "sesini daha fazla yükseltmesi" çağrısı yapıldı.

Ahed et-Temimi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların fotoğraflarını taşıyan göstericiler de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Temimi'nin serbest bırakılması için davaya müdahil olmasını ve Filistinlilere yönelik işlediği suçlardan dolayı İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

Göstericiler, uluslararası toplumdan İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması için destek isteyerek, Mescid-i Aksa ve Kudüs lehine sloganlar attı.

İsrail askerleri geçen hafta salı günü 16 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi ve annesini, bir gün sonra da kuzenini gözaltına almıştı. İsrail askeri mahkemesi, dün Temimi ailesinin gözaltı süresini 4 gün daha uzatmıştı.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli cesur kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

İsrail hapishanelerinde 300 kadarı çocuk, yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 18:47
  1. Filistin
  2. israil
  3. Ahed et-Temimi
  4. Kızılhaç Komitesi

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