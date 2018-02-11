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Temeli olmayan paraya 'hayır'

Kripto paralarla ilgili spekülasyonlar artarken, “Bitcoin global bir saadet zinciri” benzetmesini yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türkiye’nin kendi kripto parasını üretmesi, her ülkenin böyle bir şeye girişmesi doğru değil” dedi.

11 Şubat 2018 Pazar 09:30
Temeli olmayan paraya 'hayır'

ORTAK REZERV PARA ARAYIŞI VAR

Bitcoin’in herhangi bir temeli olmadığını, arkasında bir kurum, kuruluş ya da devlet olarak bir muhatabının da bulunmadığını vurgulayan Zeybekci, “Bunu söylediğimiz zaman 20 bin dolarlar civarındaydı, sonra da güçlü şekilde aşağı yönlü hareket etti, 8 bin dolarlar seviyesine geldi. Neden böyle birşey var? Dünyada rezerv para ihtiyacı var. Sebebi ne olursa olsun, dünyada şu anda ki mevcut rezerv paraların dışında, güçlü ortak bir rezerv para arayışı var. Bu durum da işte bu arayışın ürettiği birşey” değerlendirmesinde bulundu. Şu an için yerli kripto para üretilmesini riskli gördüğünü kaydeden Bakan Zeybekci, Blockchain’in ise doğru bir yönlendirme olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: 

BLOCKCHAIN DOĞRU YÖNLENDİRME

“Kripto paralarla ilgili varoluşu, bilgi saklamak, bilgi depolamak ve bilgi güvenliği ile ilgili bu zincirlerin ürettiği bir değer şeklinde söyleyebiliriz. Bunun sonucunda değer üretmek, para üretmek ya da kıymet üretmek gerekli mi? Bu mantığa dayandırarak, bu teknolojileri kullanarak böyle bir şey üretmek mi gerekiyor? Bence hayır. Bilgi işlemek, bilgi saklamak, bilgi depolamak, bilgi güvenliği ayrı bir işlevdir. Bunun üzerinden oluşturulacak olan şey de bir para birimi ya da bir değer birimi değildir. Bu anlamda Türkiye’nin kendi kripto parasını üretmesini, her ülkenin böyle bir şeye girişmesi doğru değil, şu an için sağlıklı bulmuyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 09:30
  1. BLOCKCHAIN
  2. Bitcoin
  3. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

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