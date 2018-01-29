Temel Paşa, TSK'nın aldığı Burseya Dağı'nda!

PKK/PYD terör örgütü kontrolündeki Burseye Dağı, havadan ve karadan bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçtikten sonra hakim tepeleri çıkan Mehmetçik, Burseye Dağı'nda üs bölgesi oluşturuyor. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in, dün ele geçirilen Burseye Dağı'nda incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

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