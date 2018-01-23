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Temel Paşa neden 'o komutanı öldürün' demişti?

Darbe girişimi sırasında FETÖ'nün hedefi olan Korgeneral İsmail Metin Temel, şimdi Afrin'deki harekâtı yönetiyor.

23 Ocak 2018 Salı 08:58
Temel Paşa neden 'o komutanı öldürün' demişti?

15 Temmuz gecesi darbeci General Semih Terzi, Silopi'de Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde görevli 13 cuntacıyı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi için görevlendirdi. O gece birlik denetleyen ve helikopterle Siirt'e gidecek olan Korgeneral Temel, kalkışmayı duyunca plan değiştirip Van'a indi. Bunun üzerine darbecilerden oluşan tim de Van'a yönlendirildi. Temel'in darbecilere ateş edilmesi emrini vermesiyle Van'a gelen tim helikoptere binerek kaçtı. İsmail Metin Temel o gece Silopi'de geçici görevli bulunan Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in, görev yerini bırakıp Bolu'ya gitmek istediğini duyunca "Yerini terk ederse öldürün" emrini veren isimdi. Harekât planını 3 ayda yapan Korgeneral için, 24 saat başında durduğu askerleri 'Temel baba' diyor.

(Sabah)

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 08:58
  1. İsmail Metin Temel
  • QuadrigaQuadriga1 sa önce
    Aynen öyle birisidir. Eksiği var fazlası yok. O gerçek bir Türk askeridir.
  • Önce Vatan Önce Vatan 1 sa önce
    ORDUMUZDA BÖYLE PAŞALAR OLDUĞU MÜDDETÇE ASLA SIRTIMIZ YERE GELMEZ.
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