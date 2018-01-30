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Temel Karamollaoğlu'ndan Zeytin Dalı uyarısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamada bulunarak, “"Sanki davul zurnayla bu işi yapıyormuş gibi havaya girdi memleket. Bunu siyasi bir malzeme haline dönüştürmek ülkeye fayda değil, zarar verir" dedi.

30 Ocak 2018 Salı 15:40
Temel Karamollaoğlu'ndan Zeytin Dalı uyarısı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı sendikanın genel merkezinde ziyaret etti. Karamollaoğlu, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karamollaoğlu, açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'deki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklamada bulundu.

''ÜLKEYE ZARAR VERİR''

Türkiye'nin sınırlarını korumak için adımlar attığını belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Ama biraz da şaşkına döndük. Sanki davul zurnayla bu işi yapıyormuş gibi havaya girdi memleket. Yani başlangıçta da söylemiştik; zaruri bir müdahale yapılırken bunu siyasi bir malzeme haline dönüştürmek ülkeye fayda değil, zarar verir. Ama hızla bu istikamete doğru itiliyor. Baştan belli söyledik, yeni değil bu iş. Suriye yeni başlamadı."

''MUHALEFET ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRMELİ''

Suriye sorunu ilk çıktığı dönemde yaptığı uyarıların Ak Parti hükümeti tarafından dikkate alınmadığını belirten Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"İlk başta yaptığım ikazlara bugünkü hükümet kulak kabartsa bizi şuculukla-buculukla itham edeceğine bugün gelinen noktayı o günden görebilseydi bu belalar, sıkıntılar başımıza gelmezdi. Ama zeytinyağı gibi üste çıkıyorlar. Bunu hakikaten, ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmasında ciddi bir endişe vesilesi görüyoruz. Yazıktır, bu memleket hepimizin. Dışarıda bir tehlike ile karşı karşıya geldiğimiz zaman hükümet içeride birlik ve beraberliği sağlayabilmek için elinden ne geliyorsa yapması icap eder. Elbette muhalefetin de üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir. Ama bu, her gün yapılan ithamlarla sağlanamaz. Herkesin bir sorumluluğu var. Hükümetin de bir sorumluluğu var. En büyük sorumluluk hükümetin üzerindedir. Ülkemiz bir tehdit altında olduğu zaman atılan adımların elbette arkasında oluruz. Ama bunu başka bir mecraya çekmek siyasi ahlaka uygun değildir. Allah yâr ve yardımcımız olsun. Bu badirelerden kısa bir zaman da kurtulmayı nasip etsin."

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:40
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. AK Parti
  3. Zeytin Dalı harekatı
  • HalitHalit1 sa önce
    Ne oldu temel amca zeytinin dalı bir yerinemi battı hayırdır ciyak ciyak bağırıyonda sana ne oluyor ya hep ya hiç.
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Asil bunu gozaltina almalari lazim.
  • Ers61Ers611 sa önce
    Anlaşıldı Temel; çekilebilirsin...
  • mücahitmücahit1 sa önce
    Bunu .... haber yapmayın..!
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