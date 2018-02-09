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Temel Karamollaoğlu'ndan Afrin Harekatı yorumu: Magazin malzemesi yapılmamalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın TV haberleri ve parti programlarında magazinleştirildiğini belirterek, "Afrin Harekatı milli bir meseledir parti programlarında, ilçe kongrelerinde siyasi malzeme yapılamaz, yapılmamalıdır" şeklinden konuştu.

09 Şubat 2018 Cuma 11:00
Temel Karamollaoğlu'ndan Afrin Harekatı yorumu: Magazin malzemesi yapılmamalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Twitter hesabı üzerinden TSK'nın Afrin'de PKK/PYD/PYG/DEAŞ'a karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın siyasi malzeme haline getirildiğini belirterek eleştirilerde bulundu. 

Temel Karamollaoğlu açıklamalarında şunları belirtti: 

Maalesef günümüzde milli meseleler, siyasi malzeme haline getirilmektedir. Örneğin Afrin Harekatı ile ilgili gelişmeler AK Parti'inin ilçe kongrelerinde ilan ediliyor.

'KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NDA AYŞE'NİN HABERİ YOKTU'

MGK toplantılarında konuşulması gereken konular, parti programlarında konuşuluyor. TV haberlerinde adete magazin haberi verir gibi operasyon haberleri verilerek harekatın ciddiyeti zedeleniyor.

Oysa Kıbrıs Barış Harekâtı’nda “tatile çıktığından” Ayşe’nin haberi bile yoktu. Şimdi aynı Ayşe Abla, tankın yanında sarma sarıyor. İktidarıyla, muhalefetiyle, gazetesiyle, televizyonuyla herkesi ciddiyete davet ediyoruz. Futbol maçı değil vatan savunması yapıyoruz.

'SİYASİ MALZEME YAPILAMAZ'

Afrin Harekatı  milli bir meseledir parti programlarında, ilçe kongrelerinde siyasi malzeme yapılamaz, yapılmamalıdır.

Ne yazıkki hükümet bu tavrıyla zeytin dalı operasyonunu, zeytinyağı operasyonuna çevirme çabasında. Afrin’i bahane ederek her türlü ülke problemini sümen altı etmenin yolu aranıyor.

Benzin 6 lira olmuş, zamları konuşamıyoruz çünkü Afrin var. Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye, 113 ülke içinde 101’inci sıraya gerilemiş ama adaleti konuşamıyoruz çünkü Afrin var.

Hiçbir suçu, dosyası olmadığı halde işine iade edilmeyen binlerce KHK mağduru var ama konuşamıyoruz çünkü Afrin var. 1 Milyon taşeron kadroya alınacaktı ne oldu diye soramıyoruz, çünkü Afrin var.

İktidar neyi konuşmaya kalksak Zeytin Dalı’nı bahane edip zeytinyağı gibi üste çıkmaya kalkıyor.

Karar

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 11:00
  1. ZEYTİN DALI HAREKATI
  2. AFRİN HAREKATI
  3. TWİTTER
  4. saadet partisi

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  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Temel din düşmanlarını kendine dost edinme, sen solcu zihniyetin Müslümanlara çektirdiği acılara şahitken bu neyin savrulması, ümmeti niye düşünmüyor, bu ümmete çektirenlerle milli olamayanlarlaaynı kareye giriyorsunuz.
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