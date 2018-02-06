Temel Karamollaoğlu ve Mottaki görüşmesinde Erbakan detayı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İran Cumhuriyeti'nin eski Dışişleri Bakanı ve eski Ankara Büyükelçisi Manouchehr Mottaki bir araya geldi.

Mottaki ve beraberindeki heyet Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Karamollaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Mottaki ile uzun yıllardır süren dostlukları olduğunu, İran'a gittikleri her seferde güzel kabul gördüklerini söyledi.

Bugün İran'ın bölgede meydana gelen hadiselerde hayırlı bir neticenin alınması için Türkiye ile mücadele verdiğini belirten Karamollaoğlu, "Bu konuda da kendilerinin büyük katkısı olduğuna eminim. Allah razı olsun." dedi.

"İKİ ÜLKE DE AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR"

Mottaki de Ankara Büyükelçiliği görevinden bugüne kadar iki dost ülke olarak İran ve Türkiye'nin dış ilişkileriyle ilgili çok güzel anıları olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin de aynı kaderi paylaştığını vurgulayan Mottaki, her alanda iş birliklerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Merhum Necmettin Erbakan ile çok güzel anıları olduğunun altını çizen Mottaki, "Sayın Erbakan, Türkiye'de çok büyük rolü olan önemli siyaset adamlarından biriydi. Türkiye ile farklı bir alanda iş birliklerinin genişletilmesine katkı sağladığımız için de ayrıca memnunuz. Günümüz dünyasında maalesef herkesin aramıza tefrika sokmaya çalıştığı günlerde bu iş birliği ayrıca önemlidir. Bu fırsatı bize verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.