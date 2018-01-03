Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanlığı seçimi planını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacakları sorusuna cevap verdi. Abdullah Gül'ün 2019'da "en güçlü adayı destekleyeceklerini" ilan eden Karamollaoğlu, “Herkes bilsin ki biz cumhurbaşkanlığı için aday göstereceğiz. Önce kendi kadrolarımız içinde adaylara bakacağız. Kendi kadrolarımız içinden çıkacak adaylar hakkında da kamuoyunun tavrının ne olacağına bakıyoruz. Biz Saadet Partisi olarak kazanabileceğimiz en güçlü adayı destekleyeceğiz.” dedi.

ORTAK ADAY KAMPLAŞMAYA NEDEN OLUR

Karamollaoğlu, kendisinin aday olup olmayacağına ilişkin soruya “Şartlar ne gösterir bilinmez. Bana soran çok oluyor. Ama tekrar ediyorum, biz kazanacak bir aday göstermek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı için ‘ortak aday’ kamplaşmaya neden olabilir. Onun için biz bir aday çıkaracağız. Çıkardıktan sonra diğer partiler ne yapar bunu bilemem. Seçimlere gidilirken kamplaştırıcı ifadeler yerine daha çok ilkeler üzerinden gidilmesinden yanayız. Biz herkese hitap edecek bir aday olmalı diye düşünüyoruz.” cevabını verdi.