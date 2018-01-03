Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanlığı seçimi planını açıkladı

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:01
Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanlığı seçimi planını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yapacakları sorusuna cevap verdi. Abdullah Gül'ün 2019'da "en güçlü adayı destekleyeceklerini" ilan eden Karamollaoğlu, “Herkes bilsin ki biz cumhurbaşkanlığı için aday göstereceğiz. Önce kendi kadrolarımız içinde adaylara bakacağız. Kendi kadrolarımız içinden çıkacak adaylar hakkında da kamuoyunun tavrının ne olacağına bakıyoruz. Biz Saadet Partisi olarak kazanabileceğimiz en güçlü adayı destekleyeceğiz.” dedi.

ORTAK ADAY KAMPLAŞMAYA NEDEN OLUR

Karamollaoğlu, kendisinin aday olup olmayacağına ilişkin soruya “Şartlar ne gösterir bilinmez.  Bana soran çok oluyor. Ama tekrar ediyorum, biz kazanacak bir aday göstermek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı için ‘ortak aday’ kamplaşmaya neden olabilir. Onun için biz bir aday çıkaracağız. Çıkardıktan sonra diğer partiler ne yapar bunu bilemem. Seçimlere gidilirken kamplaştırıcı ifadeler yerine daha çok ilkeler üzerinden gidilmesinden yanayız. Biz herkese hitap edecek bir aday olmalı diye düşünüyoruz.” cevabını verdi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 12:01
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Abdullah Gül
  • Abdulhamid han torunları Abdulhamid han torunları 4 dk önce
    Üst akıldan emir bekliyor. Söyleyemiyor zamanla diyor daha net bi talimat gelmedi diyor. Anlayana
  • ReisReis5 dk önce
    Senin duracağın yer belli ama hainlik peşindesin. Tabanını kaybetmiş tabela partisi başkanı defol git rezil ettin partiyi
  • DirilişDiriliş11 dk önce
    Bu sümsük kendisi niye aday olmuyor abdiyi harcayacak belli
  • ihsanihsan17 dk önce
    u.... %1 oyun var hala konuşursun en doğrusu akp ye katılmandır
  • Yunus 16Yunus 1630 dk önce
    Hepiniz CHP de birleşin başınada Agül ü geçirin, Kıç. na da Barınç %51 i bulursunuz hadi bakalım gayret
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 33 dk önce
    Bence sen hiç düşünme git torunlarınla vakit geçir! !!
  • Ne Ne 42 dk önce
    VATAN ELDENGIDECEKKENBİR ŞEY YAPMADINIZ ŞİMDİ NE YAPACAKSIN
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkler satın alınca… Devlet töreni gibi açılış yaptılar!
  1. Türkler satın alınca… Devlet töreni..
  2. İstanbul’da büyük takip!
  3. Rus helikopteri Suriye'de düştü!
  4. AVM’lerdeki kazalar sorun oluyor
  5. MTV’nin ilk taksit dönemi başladı
  6. Herkes çağrıldı, Fatih Terim çağrılmadı
  7. BOTAŞ’tan sanayi tesislerine % 14 zam
  8. 'Abdullah Gül aday olursa ben kararımı..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran hamlesi
  10. Akaryakıtta yeni dönem: Bundan sonra..
  11. Trump'ın şantajına Abbas'tan sert..
  12. TESK esnafa sicil affında ısrarcı
  13. İsrail ve ABD anlaştı! Suikast..
  14. Gürcistan hamsisi 10 TL’den tezgâhta
  15. 2017’nin tahmini enflasyonu 11.73
  16. Katar'dan dev anlaşma!
  17. ÖTV yeniden düzenlendi otomobilde..
  18. Motorin ve LPG benzinliyi geçti
  19. Fatih Portakal alay konusu oldu
  20. Fındık üreticisi 2018’de fındığa sahip..
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı