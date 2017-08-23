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Temel Karamollaoğlu memur zammından memnun kalmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolaoğlu, memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranından memnun kalmadı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:02
Temel Karamollaoğlu memur zammından memnun kalmadı

YENİAKİT.COM.TRSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, memur ve memur emeklilerine yapılan 2018’in ilk 6 ayı için yüzde 4, ,kinci 6 ayı için yüzde 3.5’lik zam oranından memnun kalmadı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Karamollaoğlu, “2018 yılının ilk 6 ayı için % 4, ikinci 6 ayı için ise % 3.5 olarak açıklanan memur maaş artışlarını yetersiz bulduğumuzu belirtmek isterim. 2018 yılının ilk 6 ayı için % 4, ikinci 6 ayı için ise % 3.5 olarak açıklanan memur maaş artışlarını yetersiz bulduğumuzu belirtmek isterim. Yüzde 7 büyüdüğü iddia edilen Türkiye’de kamu çalışanlarına düşen pay bu olmamalıydı.” İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:02
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. memur zammı
  • MustafaMustafa1 sa önce
    GENEL MERKEZİNİZDE ÇALIŞAN ÇAYCINIZA KAÇ PARA VERİYORSUNUZ?
  • müslimmüslim1 sa önce
    sigara yı dışardan alacağımıza sigara fabrikasını yeniden kuracağız diyor. nerde omurga,nerde dava kimsede kalmamış vaziyette.
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