Temel Karamollaoğlu memur zammından memnun kalmadı

YENİAKİT.COM.TR - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, memur ve memur emeklilerine yapılan 2018’in ilk 6 ayı için yüzde 4, ,kinci 6 ayı için yüzde 3.5’lik zam oranından memnun kalmadı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Karamollaoğlu, “2018 yılının ilk 6 ayı için % 4, ikinci 6 ayı için ise % 3.5 olarak açıklanan memur maaş artışlarını yetersiz bulduğumuzu belirtmek isterim. 2018 yılının ilk 6 ayı için % 4, ikinci 6 ayı için ise % 3.5 olarak açıklanan memur maaş artışlarını yetersiz bulduğumuzu belirtmek isterim. Yüzde 7 büyüdüğü iddia edilen Türkiye’de kamu çalışanlarına düşen pay bu olmamalıydı.” İfadelerini kullandı.