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Temel Karamollaoğlu açıkladı: En büyük tuzak...

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili, "Asıl düşman, bu coğrafyayı kendi çıkarları için kan gölüne çeviren küresel emperyalist güçlerdir. Bu bölge için en tehlikeli tuzak Kürt ve Türk düşmanlığıdır." dedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:18
Temel Karamollaoğlu açıkladı: En büyük tuzak...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Afrin'e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin “Asıl düşman, bu coğrafyayı kendi çıkarları için kan gölüne çeviren küresel emperyalist güçlerdir. Bu bölge için en tehlikeli tuzak Kürt ve Türk düşmanlığıdır.” dedi.

Partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısına gündemi değerlendiren Karamollaoğlu, harekatta şehit düşenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 1950’lerden bu yana yaklaşık 30 sınır ötesi harekat gerçekleştirdiğini belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

“İlginçtir ki ilk sınır ötesi operasyon 1950’de ABD’nin talebiyle katıldığımız Kore savaşıdır. Son operasyon ise Afrin harekatıdır. En azından görünürde, ‘ABD’ye rağmen’ gerçekleştirilmektedir. Biz bunu önemsiyoruz. Sadece Afrin’de değil tüm politikalarında ABD bizim stratejik müttefikimiz olamayacağını net bir şekilde gösterdi.”

Çelik Harekatı, Tokat Harekatı, Şafak Harekatı, Süpürme Harekatı, Fırat Kalkanı gibi onlarca operasyonun tarihe geçtiğini hatırlatan Karamollaoğlu, isimlerinin değişmesine rağmen tüm operasyonların amaçlarının terörün belini kırmak olduğunu ifade etti. Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah Silahlı Kuvvetlerimiz bu operasyon sona erdiğinde bölgede huzur ve barışı teminat altına almış olur. Biz Saadet Partisi olarak, bu harekatın ülkemizin huzur ve güvenliğine, bölgemizin barış ve istikrarına vesile olmasını ümit ediyoruz. Çünkü bütün dünya biliyor ki Türkiye son 35-40 yıl içerisinde terörden çok çekti.”

"EN TEHLİKELİ TUZAK KÜRT VE TÜRK DÜŞMANLIĞIDIR"

Karamollaoğlu, etnik kışkırtmaların ve mezhep çatışmalarının bölge insanı için bir tuzak olduğuna değinerek, “Bu bölge için en tehlikeli tuzak Kürt ve Türk düşmanlığıdır.” ifadesini kullandı.

Kürt ve Türk kardeşliğinin bu coğrafyada bin yıldır asli unsur olduğunu belirten Karamollaoğlu, bu sürecin miting meydanlarında hamasi sloganlara malzeme yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Karamollaoğlu, bölge insanı için asıl düşmanın küresel güçler olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölge halkları için asıl düşman farlık etnik kimliklere sahip topluluklar değildir. Asıl düşman, bu coğrafyayı kendi çıkarları için kan gölüne çeviren küresel emperyalist güçlerdir. Bu bölge için en tehlikeli tuzak Kürt ve Türk düşmanlığıdır. Esas problem, 1991’de Pentagon’da çizilen ya da çizdirilen ‘Büyük Ortadoğu Projesi'dir’ ve adım adım o proje gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Her türlü meydana gelen etnik ve mezhebi çatışmanın kökü budur. Bu yüzden kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara karşı dikkatli olmalıyız. Aramızda farklılıklar olmasına rağmen, bazı ihtilaflara rağmen, inşallah bu bölgenin yöneticileri problemleri birlikte müzakere edilerek bir strateji oluşturmaya başlayacaktır. Uyarılarımız kardeşlik vazifemizden dolayıdır.”

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:18
  1. Afrin
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  • İlkerİlker1 sa önce
    En büyük tehlike meral ile temel
  • YiğidoYiğido1 sa önce
    En büyük tehlike milli ve manevi politika yapmayan sizlersiniz.
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Bunlar neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum, hepsi ağız birliği yapmışcasına ısrarla kürt diye tutturmuşlar. Ne kürdü kardeşim? Biz din dil ırk mezhep ayrımı yapmıyoruz! karşımızdaki düşman!!! Laz olsalardı vurmayacakmıydık?Yanlış ata oynuyorsunuz! !!!!
  • hamidohamido1 sa önce
    Doğruca abdab ve israili işaret etmekten neden imtina ediyorsun ?? temel BEĞ.
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