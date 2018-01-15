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TEM'den zincirleme trafik kazası, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM Otoyolu İzmit mevkiinde 12 aracın karştığı zincirleme trafik kazası sonrası 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:02
TEM'den zincirleme trafik kazası, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM Otoyolu İzmit geçişinde meydana gelen 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.

12 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Gültepe Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 12 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Meydana gelen zincirleme kaza sonrası TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların bir kısmının çekici yardımı ile tünel içerisinde çıkarılmasıyla trafik, kontrollü olarak tek şeritten verildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından TEM'de trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 15:02
  1. TEM Otoyolu
  2. trafik kazası
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