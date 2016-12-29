TEM'de TIR yan yattı

İstanbul'da bariyerlere çarpan tır nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametindeki trafik aksadı.
YAN DÖNEN TIR TRAFİĞİ AKSATTI
TEM otoyolunda Metin Aktaş yönetimindeki 34 BJ 1431 plakalı fıstık yüklü tır, Hasdal Viyadüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı
Çarpmanın etkisiyle dorsesi yan dönen TIR, TEM otoyolunun Edirne istikametinde trafiğin aksamasına neden oldu.
VİNÇE ÇEKİLDİ, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza yapan TIR'ın kurtarıcı vinç yardımıyla çekilmesi üzerine yol trafiğe açıldı.
D-100 VE TEM'DE 3 ARAÇ, 1 VİNÇ DEVRİLDİ
Fırtına nedeniyle İstanbul'da 24 ağaç, 5 direk devrildi. 60 binanın çatısı uçtu. 126 tabela uçması meydana geldi. D-100 ve TEM karayolunda 3 araç 1 vinç devrildi.